Diputados discute la reforma y el oficialismo apura a Juntos: "Necesitamos un debate rápido"

Horas después de que el ministro de Economía Sergio Massa enviara a Diputados el proyecto que modifica el Impuesto a las Ganancias, el texto comienza a ser tratado hoy en comisión. El objetivo del oficialismo es llevar el tema al recinto lo antes posible. No descartan que sea el próximo martes. En tanto, Juntos por el Cambio ya avisó que no acompañará la medida.

A partir de las 11, la comisión de Presupuesto y Hacienda que lidera el oficialista Carlos Heller recibió a representantes del mundo gremial así como también del Poder Ejecutivo para conocer las posturas en torno a la medida. Asistieron al encuentro Kelly Olmos, ministra de Trabajo; Claudia Balestrini, subsecretaria de Ingresos Públicos y Carlos Castagneto, titular de la AFIP. Del debate también participó Hugo "Cachorro" Godoy, secretario General de la CTA Autónoma y Héctor Daer de la CGT.

La reunión fue netamente informativa. El objetivo del bloque oficialista es que el texto se vote en el recinto el martes que viene. Es por eso que, apenas se puso en marcha el debate, Heller anticipó que la comisión reanudará el debate, para pasar a la firma los dictámenes, el lunes a las 16.

Balestrini explicó que con la iniciativa se le otorga un "tratamiento diferente a rentas que son diferentes: rentas originadas en salarios". Y continuó: "Las rentas originadas en relación de dependencia así como las jubilaciones van a pasar a tributar bajo este esquema cedular, que consiste en establecer un mínimo no imponible específico de 180 salarios mínimos, vitales y móviles, que equivale a 15 mensuales ".

"Quedan excluidos el Poder Judicial, legisladores y legisladoras, directores de SA o socios gerentes de SRL por los ingresos con los que cuentan, como por ejemplo: distribución de utilidades, honorarios y sueldos", detalló la funcionaria.

A su turno, Olmos reivindicó que "el salario no es Ganancias" y destacó que Massa es "consecuente" con es aspecto. Asimismo, la ministra apuntó contra los gobiernos que concentraron "parte importante de su recaudación" en este gravamen.

"Este impuesto ha actuado de manera de desestimular el incremento de la productividad", continuó la funcionaria nacional.

Olmos defendió el proyecto de ley impulsado por el Poder Ejecutivo.

Hacia el final, Olmos recalcó que, con esta medida se "sepulta definitivamente la cuarta categoría del impuesto a las Ganancias, que ha sido un instrumento de la injusticia social".

"Necesitamos un debate rápido", dijo Castagneto al hacer uso de la palabra y recalcó que en los últimos meses, la recaudación "superó holgadamente" a la inflación.

En este sentido, el titular de la AFIP explicó: "El Estado hace un esfuerzo importante en pérdida de recaudación, pero se ve compensada por el impuesto PAIS y otras medidas que serán presentadas en una separada del proyecto de Presupuesto 2024".

Godoy recordó que "no es un tema nuevo" y que en más de una oportunidad, los gremios hicieron paros para que se modifique el alcance de Ganancias. "Solicitamos a esta comisión y a esta Cámara su rápido tratamiento", continuó el sindicalista.

Daer se mostró "satisfecho" por "sacarle un impuesto a los trabajadores". Y recalcó que los tributos en la Argentina son "bastante injustos". Además, aseguró que con la modificación "se retoma el origen" de la iniciativa.

"Esto va al consumo", continuó Daer, y auguró que no se volcará "ni en la timba ni en las cuevas". Más adelante, apuntó contra Cambiemos por prometer la eliminación del gravamen y señaló: " Si estamos todos de acuerdo, no nos preguntemos por qué ahora y por qué no ayer ".

¿Por qué Juntos por el Cambio no acompaña el proyecto de Ganancias?

"No vamos a acompañar el camino a la hiperinflación de Massa", comunicó anoche Juntos por el Cambio. La coalición que hizo campaña prometiendo bajar impuestos, de hecho fue una de las promesas de Mauricio Macri en 2015, eliminar el gravamen, ahora no acompañará el proyecto que apunta a modificar el tributo para que ningún trabajador en relación de dependencia, jubilado y pensionado que cobre por debajo de 15 salarios mínimos, vitales y móviles lo pague.

Los argumentos de la bancada opositora son concretos. Por un lado, le adjudican a Massa, ministro y candidato a presidente, impulsar la medida como respuesta de "su desesperación electoral".

Por otro lado, insisten en que "una baja de impuestos para algunos sectores sin ninguna baja del gasto público" resultará financiado "íntegramente con emisión monetaria, es decir con más inflación".

"El día que se conoció que la inflación de agosto fue de 12,4%, la más alta en los últimos 32 años, el ministro y candidato Sergio Massa propone un plan platita recargado. Nosotros no vamos a acompañar el camino a la hiperinflación de Massa, no vamos a ser cómplices de hacerle ese daño a los argentinos", explicaron en un comunicado de prensa.

La decisión de rechazar el proyecto de Massa fue fue formalizada, luego de una reunión que mantuvieron los jefes parlamentarios de Juntos por el Cambio con miembros de la comisión de Presupuesto y el equipo de Carlos Melconian, ministro de Economía de Patricia Bullrich en caso de ser electa presidenta. Quien estuvo a cargo del encuentro fue el economista de FIEL, Daniel Artana.

Así las cosas, la bancada que lidera Germán Martínez deberá salir a la pesca de votos entre los bloques minoritarios. Se da por hecho que la Izquierda, que ya presentó una iniciativa para eliminar el gravamen en varias oportunidades, acompañe el proyecto. Su postura histórica es que el "salario no es ganancia". También es probable que Provincias Unidas le dé el visto bueno a la medida. De ser así, el oficialismo reuniría 126 votos .