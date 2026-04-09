La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) puso en marcha el calendario de pagos de abril 2026 para jubilados, pensionados y beneficiarios de asignaciones. Con la última actualización basada en la inflación informada por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), los haberes llegan con nuevos aumentos. El esquema de movilidad vigente continúa ajustando los ingresos de forma mensual, lo que impacta en todos los beneficiarios del sistema previsional. Los ingresos volvieron a incrementarse en línea con la inflación. Con este ajuste, los haberes registran una mejora respecto del mes anterior. En este contexto, la jubilación mínima se ubica en torno a los $380.319, mientras que el bono extraordinario dispuesto por el Gobierno nacional permite que el total a cobrar alcance $ 450.319. El resto de las prestaciones también se actualizan según el mismo criterio. El cronograma se organiza según la terminación del DNI y el tipo de prestación. La asignación por maternidad se acredita en una única fecha para todas las terminaciones. Los beneficiarios pueden verificar su liquidación y fecha exacta de cobro a través de la plataforma digital de ANSES, ingresando con su clave personal.