Con críticas a la política tradicional, de la oposición y también del oficialismo, se lanzó este mediodía La Patria de los Comunes , un nuevo partido político que reúne a dos agrupaciones sociales cercanas al presidente Alberto Fernández: Movimiento Evita y Barrios de Pie, lideradas por Emilio Pérsico y Daniel Menéndez , respectivamente. Así, la pata social del Frente de Todos se suma a la contienda de cara a las elecciones 2023.

"Vamos a apoyar al candidato en condiciones de ganar", avisó Pérsico durante el discurso de lanzamiento del partido político que integra, para luego dejar en claro que, en la provincia de Buenos Aires, quien cumple con ese requisito es Axel Kicillof .

En tanto, al referirse a las elecciones presidenciales, el dirigente social aseguró que el actual jefe de Estado, Alberto Fernández, "tiene todas las condiciones para ser candidato si quiere". Y, en medio de los cortocircuitos internos sobre quiénes serán los candidatos de la coalición gobernante, el funcionario auguró: "Nos vamos a poner de acuerdo en el Frente".

Así las cosas, el referente social no se guardó críticas para el propio Gobierno del que forma parte. Reprochó que las agrupaciones sociales "no fueron escuchadas". Es que una de las deudas pendientes que le achacan al oficialismo es que sigue sin crearse el Ministerio de la Economía Popular. "Nos escuchan, pero no nos ven", sintetizó.

Asimismo, Pérsico se refirió al dirigente social de la UTEP, Juan Grabois -que en las últimas horas salió a pegarle al Presidente en un acto que compartió con Kicillof- y dejó en claro con él "tenemos una alianza programática en lo social". El amigo del Papa, que ya dijo que es precandidato a Presidente, había dicho: "El año que viene no podemos tener otro mediocre".



Sobre los planes sociales

" El plan no es el camino digno es el trabajo. Lo sabemos mejor que nadie ", espetó el dirigente del Movimiento Evita. Aunque señaló que "si lo único que tengo es algo mínimo que da el Estado, encima quieren cortar eso, tenemos que ir a un esquema de salario social complementario ".

El discurso del referente social se producía mientras organizaciones de Unidad Piquetera llevaban adelante cortes sorpresivos en el centro porteño y en el Puente Pueyrredón, en protesta por las bajas en el programa Potenciar Trabajo.

Pérsico también dedicó un tramo se su discurso para pegarle a la Juntos por el Cambio. Tildó de un " gallinero importante ". "No es fácil unirse ahí", señaló. Asimismo, apuntó contra la titular del PRO, Patricia Bullrich , ex ministra de Trabajo del Gobierno de la Alianza, a quien acusó de ser "la creadora de 2 millones y pico de planes".

Menéndez fue uno de los oradores del acto de lanzamiento.

"Quienes estamos aquí hemos construido una tradición. Una tradición y una forma de concebir la política que surgió a mediados de los noventa, cuando la política se retiró de los barrios populares, cuando el neoliberalismo arrasó y un puñado de militantes decidimos que nuestra suerte estaba ligada a los excluidos", repasó Menéndez al dar su discurso durante el acto de lanzamiento.

Durante el evento, también se anunció que las organizaciones que integran el flamante partido realizarán un acto multitudinario el viernes 17 de marzo en el Club Español. Allí harán su primera demostración de fuerza.

Los principales candidatos de los movimientos sociales

El espacio que lidera Pérsico tiene varios referentes que este año se subirán al ring electoral. En el municipio de San Martín, su candidato será el diputado Leonardo Grosso, mientras que en Tigre su apuesta es Federico Ugo. En tanto, en el municipio Tres de Febrero la candidata es Lis Díaz. En Lanús el candidato a intendente será Agustín Balladares, mientras que en La Matanza será Patricia "Colo" Cubria. En Lobos, en cambio, será Milagros Moya, y en la Capital Federal apuestan a que Jonathan Thea sea quien dé la pelea la Jefatura de Gobierno.

Pero además, el Movimiento Evita tiene dos candidatos a gobernadores: por un lado, a Silvia Horne, en Río Negro, y por otro a Eduardo Toniolli, en Santa Fe.

En la previa al lanzamiento, los organizadores del evento explicaron que el partido "expresa las ideas e intereses de los y las humildes de la Argentina que sueñan con construir, desde abajo hacia arriba y de la periferia al centro, un país con tierra, techo y trabajo para todos".



Asimismo, plantearon que "tiene que haber una expresión política de los movimientos populares en nuestro país" al considerar que las organizaciones sociales "son es el espejo donde la política no se quiere ver".