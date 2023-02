En años impares (léase, electorales), la actividad en el Congreso merma y, si el oficialismo carece de mayoría propia, el panorama es desalentador. Con la ruptura del Frente de Todos en el Senado, las dificultades para sesionar se producirán en ambas Cámaras.

Y, con ello, peligra la agenda del Gobierno y de la propia Vicepresidenta, Cristina Kirchner , que ya no podrá apelar al Senado que preside para imponer su agenda judicial.

"Nos va a costar un poquito más, pero estamos dispuestos a dialogar", reconoció la senadora camporista Anabel Fernández Sagasti , en diálogo con este medio. Acababa de terminar la sesión preparatoria en la que el Senado, sin la presencia de su presidenta, Cristina Kirchner, ratificaba sus autoridades y se formalizaba la creación de un nuevo bloque: Unidad Federal . Se trata de la bancada que reúne a cuatro senadores que, hasta ayer, integraban el Frente de Todos, junto con la schiarettista Alejandra Vigo.

Las complicaciones del Frente de Todos para sesionar en Diputados existen desde que Alberto Fernández está al frente del Ejecutivo. Pero en el Senado, durante los dos primeros años, CFK contó con una mayoría automática que la habilitó a avanzar con una agenda independiente de los intereses de sus dos socios: Alberto Fernández y Sergio Massa. Fue en esos 24 meses en los que avanzaron, sin traspiés, buena parte de los proyectos judiciales con impronta kirchnerista que, apenas desembarcaron en Diputados, naufragaron.

Tras las elecciones de medio término del 2021, el panorama del oficialismo se complicó. Con la mala perfomance del peronismo a nivel país, el Frente de Todos quedó dos bancas por debajo del quórum. El jefe de la bancada oficialista, José Mayans, debió así negociar y hasta ceder ante los pedidos de los monobloques para poder avanzar con una serie de iniciativas que Juntos por el Cambio rechazaba de plano. Por caso, la ampliación de la Corte Suprema de Justicia. El oficialismo debió bajar sus pretensiones de 25 a 15 miembros para sumar los votos de los monobloques "del medio".

Con 35 senadores propios, y gracias a los tres monobloques que se convirtieron en aliados clave para el oficialismo, el FdT logró sortear los obstáculos. Pero las complicaciones de salud de Mayans hacia fines del año pasado, además de las rispideces internas, dejaron entrever la debilidad del oficialismo, que terminó reduciendo su actividad en la Cámara alta. Hubo varios intentos de sesión desde noviembre pasado hasta la fecha, pero jamás se concretaron. Con Sergio Leavy en Qatar, el Frente de Todos directamente cerró las puertas de la Cámara alta antes de tiempo.

Cristina Kirchner no participó de la sesión preparatoria.

Más acá en el tiempo, si bien en público el oficialismo le achaca a Juntos por el Cambio no haber podido sesionar en extraordinarias -por su determinación de no prestar quórum mientras el juicio político a la Corte siga en pie- por lo bajo, reconoce que las diferencias internas, que derivaron en la ruptura del interbloque oficialista, impidieron celebrar al menos una sesión para avanzar con temas consensuados, como la Ley de Alcohol Cero al Volante o la Ley Lucio. Ambos proyectos fueron incluidos en el temario de sesiones extraordinarias pero siguen sin avanzar.

Lo que se viene

Fernández Sagasti le bajó el tono a la ruptura. En diálogo con El Cronista planteó que "son movimientos típicos de años de electorales". Y aseguró que su espacio, que tiene como líder indiscutida a la Vicepresidenta, van a "tratar de generar una agenda de consenso". Y resaltó que el espíritu "es seguir trabajando".

Pero el Frente de Todos, que no se caracteriza por dialogar y consensuar, no la tendrá fácil en la Cámara alta. Apenas se conoció la conformación de Unidad Federal, integrado por cuatro díscolos y la schiarettista Vigo, los senadores se encargaron de dejar en claro que se trata de un bloque "opositor". Que no se desempeñará como un "sub-bloque" del Frente de Todos.

Es más, en su debut como presidente de ese espacio, Guillermo Snopek, se encargó de pedir la palabra en el recinto, en el marco de la sesión preparatoria, no solo para acompañar las postulaciones de las autoridades hechas por el Frente de Todos y Juntos por el Cambio. Sino que también pidió, a viva voz, "que se recobre la institucionalidad y el federalismo".

Minutos antes de la sesión, en diálogo con El Cronista, el jujeño, histórico adversario del gobernador Gerardo Morales, equiparó al radical con el presidente Alberto Fernández. Y le atribuyó a ese vínculo su salida del Frente de Todos. "Del Ejecutivo no voy a acompañar nada", remarcó. De paso, dejó en claro que no mantiene diferencias con la Vice, a la que ayer le envió una misiva explicándole los motivos de su salida.

Pero en ese espacio no solo estará el rival de Morales. Allí conviven, por caso, Vigo y Eugenia Catalfamo, que responden a los gobernadores Juan Schiaretti y Alberto Rodríguez Saá, respectivamente. El primero con aspiraciones presidenciales y, el segundo, con ánimos de acompañarlo.

Semanas atrás ambos mandatarios provinciales se mostraron juntos en tierras cordobesas y hablaron de dejar de lado la "grieta". Ese espíritu, además de una "agenda federal" con el eje puesto en las desigualdades de la tarifa energética, el transporte y la inflación, será lo que caracterizará a este espacio que será decisivo para el oficialismo si quiere avanzar con una ley que Juntos por el Cambio rechace.

"Nos vamos a referir en nuestro propio bloque", aclaró Vigo en conferencia de prensa y aclaró que será un espacio que más que oficialista u opositor, "representa a las provincias". Es que además de San Luis, Jujuy y Córdoba, el espacio está integrado por Edgardo Kueider, de Entre Ríos, y el correntino Carlos "Camau" Espínola.

Así las cosas, salvo por Snopek, Fernández podría contar con el acompañamiento de estos senadores siempre y cuando ponga sobre la mesa iniciativas que respondan a los intereses provinciales. Por caso, la ley de fomento al sector agroindustrial, que tanto pide el ministro Sergio Massa. Pero la agenda del Senado la maneja CFK. Y, se sabe, los intereses de los socios del Frente de Todos pocas veces confluyen.

La nula actividad en el Senado, pese a la convocatoria a sesiones extraordinarias con una treintena de temas y la única sesión que celebrará Diputados la semana que viene, con un temario híper acotado serán, todo indica, un antecedente del año parlamentario que se inaugurará Alberto Fernández el próximo miércoles 1 de marzo.