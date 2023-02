"No podemos tener otro mediocre": Juan Grabois calentó la interna del FdT con una dura alusión a Alberto Fernández

El dirigente de Patria Grande, Juan Grabois , presentó su nuevo libro en un acto en La Plata junto al gobernador bonaerense Axel Kicillof, donde tildó de "mediocre", "tibio" y "cobarde" al presidente Alberto Fernández.

" El año que viene no quiero tener a otro mediocre, otro tibio, a otro cobarde que no haga los cambios que tiene que hacer. No lo acepto. Nuestra trinchera principal por la realpolitik es la provincia de Buenos Aires y Axel tiene que bancar esa parada. Entiendo que es así", dijo Grabois, que dejó en claro que el Presidente no tendrá su apoyo en una nueva configuración del Frente de Todos.

"Axel es una esperanza que tenemos para construir una síntesis superadora de los procesos nacionales y populares de las primeras décadas del siglo XXI", señaló el dirigente social y agregó "creo que Axel personifica esa posibilidad, esa potencia que se puede dar, tenemos algunos elementos de esperanza ahí".



El líder del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) se presentó en un colmado gimnasio del Club Platense de La Plata, hasta donde llegaron militantes de Patria Grande, UTEP, funcionarios del gabinete bonaerense, legisladores naciones y referentes locales.

"Creo que Axel personifica esa posibilidad, esa potencia que se puede dar, tenemos algunos elementos de esperanza ahí", destacó Grabois.

En la presentación de su libro 'Los Peores. Vagos, ocupas, chorros y violentos', desplegó sus elogios al gobernador de la provincia de Buenos Aires y destacó que es por ahora quien "banca la parada".

Los Peores. El nuevo libro de Juan Grabois





El primero en tomar la palabra fue Kicillof, quien dijo que el libro plantea "debates profundos sobre temas importantes" y enumeró diferentes niveles conceptuales de la obra, como "necesidades de comunicar del autor, por ejemplo, refutar acusaciones sobre su persona; discusiones coyunturales, de la actualidad y temas profundos, históricos, sobre la etapa actual del capitalismo".

En ese sentido, destacó que hubo "caracterizaciones" con las que no está de acuerdo y explicó que Grabois opina que "en la etapa actual del capitalismo una parte de la población va a tender a terminar excluida de los mercados de trabajo formal de manera permanente".



"No acuerdo con ese diagnóstico porque para él estamos en una etapa permanente, progresiva, de expulsión de trabajadores de los circuitos formales de trabajo", señaló Kiciillof y aclaró que no niega "que haya trabajadores excluidos", pero consideró que podría tratarse de "una etapa".

Grabois aclaró que no es que pide salario universal porque no está de acuerdo en transformar planes sociales, sino que indicó que niega "la consistencia de esa oración".



"Eso que llaman planes es parte del ingreso de gente que ya trabaja. Es un slogan demagógico que estigmatiza a los compañeros que trabajan porque garpa electoralmente", destacó.

En línea con una posición que viene divulgando, Kicillof indicó que este año "hay que encontrar la mejor propuesta y resolver qué queremos: si queremos la derecha o los derechos".

"En la negociación el problema no es con quien te sentás, sino qué intereses representas en esa mesa: si son los del pueblo o los propios. Yo me siento con cualquiera, pero sé lo que represento", lanzó Grabois.

Además, destacó el rol de Kicillof en la recuperación de YPF y planteó que "es un modelo muy inteligente porque es una sociedad con capitales privados, pero solo el 49%; la acción de oro la tiene el pueblo", dijo y llamó a aplicarla en empresas como "Edesur, Edenor, con la empresa nacional del litio, con todas las principales fuentes estratégicas y cambiaría todo".