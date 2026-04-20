La Secretaría de Cultura de la Nación manifestó su pesar por la muerte de Luis Brandoni, ocurrida este lunes por la madrugada. El titular del organismo, Leonardo Cifelli, compartió un extenso mensaje para depedir al artista, a quien definió como “una de las grandes figuras de la cultura argentina”. “Desde la Secretaría de Cultura de la Nación tuvimos el honor de reconocerlo en vida como Personalidad Emérita de la Cultura, la máxima distinción que otorgamos, en reconocimiento a una trayectoria que marcó generaciones y dejó una huella indeleble en el teatro, el cine y la televisión de nuestro país”, expresó. “Brandoni fue mucho más que un actor extraordinario: fue un emblema de nuestra identidad cultural, un intérprete que supo retratar como pocos el alma argentina y un referente cuyo compromiso con su oficio lo convirtió en ejemplo para colegas y futuras generaciones”, añadió Cifelli en su mensaje de despedida. “Su talento, su vocación y su integridad seguirán siendo parte viva de nuestra cultura. Acompaño a su familia, a sus seres queridos y a toda la comunidad artística en este momento de dolor, con un profundo agradecimiento por todo lo que nos dejó”, apuntó. “Acompañamos a su familia, a sus seres queridos y a toda la comunidad artística en este momento de dolor, con el agradecimiento profundo por todo lo que nos dejó“, expresó el secretario de Cultura Leonardo Cifelli. El actor, que tenía 86 años, estaba internado en el Sanatorio Güemes desde el sábado 11 de abril, cuando sufrió un accidente doméstico y quedó bajo atención médica. Brandoni sufrió un deterioro de su salud y falleció este lunes 20 de abril. Así lo confirmó Multiteatro en su cuenta de X. “Hoy es un día muy triste para nuestra cultura”, sostiene el comunicado difundido en redes sociales por la empresa argentina de salas teatrales. “Con Beto se va el último primer actor de una generación inolvidable”, destacaron. Cabe destacar que el deterioro en su estado de salud comenzó en septiembre de 2025, luego de sufrir una descompensación producto de un alimento que ingirió en aquella oportunidad. Producto de aquel episodio, debió cancelar las funciones del espectáculo “¿Quién es quién?” en el Teatro Liceo, que protagonizaba desde hace más de un año junto a Soledad Silveyra. No obstante, la reciente complicación en su hogar le provocó un hematoma que requirió una hospitalización. En un principio se especuló con una pronta recuperación y que la obra teatral se retomara el próximo 22 de abril en el Multitabaris, pero finalmente, se decidió discontinuar las presentaciones. Nacido en la ciudad de Dock Sud, provincia de Buenos Aires, el 18 de abril de 1940, Luis Brandoni desarrolló una prolífica carrera desde la década del sesenta. Se destacó por su versatilidad, compromiso y presencia en los escenarios más emblemáticos de la Argentina. En teatro, participó en obras memorables como La fiaca, El saludador, Convivencia, Parque Lezama y Extraña pareja. Entre las numerosas distinciones recibidas a lo largo de su extensa carrera, se destacan el Premio Konex de Platino, en 1981 y 1991, como Mejor Actor de Comedia y Mejor Actor Dramático, respectivamente; el Premio ACE (Asociación de Cronistas del Espectáculo) en varias oportunidades; el Cóndor de Plata a la Trayectoria, otorgado por la Asociación de Cronistas Cinematográficos de la Argentina y el Premio Podestá, distinción especial que otorga la Asociación Argentina de Actores en reconocimiento a su aporte al arte escénico. Además, en 2015, fue declarado Ciudadano Ilustre por la Legislatura Porteña. Su paso por la pantalla grande también fue notoria, por participar de producciones fundamentales que hoy forman parte del patrimonio audiovisual del país. Entre ellas se destacan Juan que reía (1976), Esperando la carroza (1985), Made in Argentina (1987), Un lugar en el mundo, Cien veces no debo (1990). Por su parte, Mi obra maestra (2018) y Convivencia (2022) marcaron su regreso al cine. En televisión, participó en ciclos con gran audiencia como Mi cuñado, Los días y las noches de Nina, El hombre que amo, En terapia y la serie Nada, junto a Robert De Niro. A lo largo de su vida, Brandoni ha mantenido un firme compromiso con los valores republicanos, la memoria democrática y el desarrollo cultural. De esta manera, se convirtió en una voz respetada en los debates públicos y un referente para varias generaciones de artista En 2025 regresó al teatro, protagonizando la obra ¿Quién es quién?, donde compartió por primera vez el escenario con Soledad Silveyra.