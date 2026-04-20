La noticia del fallecimiento de Luis Brandoni sacudió a la Argentina y, como sucede con los grandes hitos que marcan a fuego nuestra cultura, el impacto se trasladó casi inmediatamente al buscador más usado del país. En cuestión de minutos, miles de personas se volcaron a Google y para entender la magnitud de este fenómeno, analizamos los datos de Google Trends, la plataforma gratuita que permite medir el interés y la curiosidad de los internautas en tiempo real y también a lo largo de la semana, los meses o los años. Google Trends es una plataforma gratuita que mide la popularidad relativa de un término. No muestra la cantidad exacta de personas que buscaron algo, sino que utiliza una escala de 0 a 100. El valor 100 representa el pico máximo de popularidad. En el caso de Brandoni, este valor se alcanzó exactamente cuando la noticia se volvió masiva y los argentinos se volcaron a Google para confirmarla y conocer más detalles. El valor 0 significa que no hubo datos suficientes para ese término en ese momento, es decir, no hubo un volumen de búsquedas destacado en torno a la figura del actor. Como podrás ver en las imágenes, muchos términos aparecen con la etiqueta de “Aumento puntual”. En el mundo de Google, esto se conoce también como breakout y significa que una búsqueda crece más de un 5.000% de golpe. Es decir, son palabras o frases que pocos buscaban el día anterior y que, de repente, se volvieron masivas. Es el indicador más claro de una noticia de último momento que “rompe” las estadísticas habituales. Las consultas relacionadas que mostraron las tendencias en ascenso permitieron identificar qué fibras tocó la partida del actor en la audiencia argentina. Las búsquedas principales fueron “de que murio luis brandoni”, “falleció” y “muerte”. El internauta buscó, ante todo, confirmar la veracidad del hecho y entender las causas. Curiosamente, entre las primeras cinco búsquedas apareció “Luis Brandoni Esperando la carroza”. Ante la pérdida, el primer refugio de la audiencia fue Antonio Musicardi, el personaje inolvidable que encaró en Esperando la carroza y popularmente conocido por su fórmula de las “3 empanadas”. Mientras “Nada” recordó su dupla internacional con Robert De Niro, quien de hecho figura en las búsquedas relacionadas a Luis Brandoni, “Parque Lezama” se posicionó como uno de los términos con mayor crecimiento. Podríamos inferir que los internautas se volcaron a encontrar los últimos éxitos del actor tanto en el cine como en streaming.