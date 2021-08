El mensaje de Adorni que puso en offside a Kicillof

Una situación particular se vivió en el acto realizado en Avellaneda para conmemorar un nuevo aniversario del fallecimiento del General José de San Martín, cuando el Gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, buscó golpear a la oposición asegurando no poder entender " por qué sacarían al prócer de los billetes de cinco pesos ", aunque rápidamente le corrigieron en redes sociales que no fue la oposición la encargada de realizar dicha acción .

" No sé a quién se le pudo ocurrir sacar de los billetes de cinco pesos al General San Martín para poner en su lugar a un animalito ", aseguró en una parte de su discurso el gobernador bonaerense y luego agregó entre un par de aplausos: "Cómo si deberíamos no recordar a nuestros patriotas y a nuestra historia".

Luego del comentario, el economista Manuel Adorni le dedicó una publicación en Twitter a Kicillof que se volvió viral, donde le explicaba que fue el actual gobierno de Alberto Fernández el encargado de reemplazar los billetes. "Axel Kicillof acaba de decir que no sabe a quién se le pudo ocurrir sacar al General San Martín de los billetes", aseguró en la publicación donde también se lee: "Gobernador, se les ocurrió a ustedes: en 2020 por disposición del BCRA sacaron de circulación el billete de 5 pesos que llevaba en el frente la figura del prócer. Fin".

Axel Kicillof acaba de decir que no sabe a quién se le pudo ocurrir sacar al General San Martín de los billetes. Gobernador, se les ocurrió a ustedes: en 2020 por disposición del BCRA sacaron de circulación el billete de 5 pesos que llevaba en el frente la figura del prócer. Fin. — Manuel Adorni (@madorni) August 17, 2021

El acto realizado en Avellaneda contó con la presencia de los cargos más importantes del actual gobierno, desde el presidente Alberto Fernández, la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner o el presidente de la Cámara de Diputados Sergio Massa, entre otros.

El mismo tendría el objetivo de demostrar unidad frente a la última crisis que vive el Gobierno, luego de que la imagen presidencial se viera golpeada por las fotos de una reunión ilegal realizada en la Quinta de Olivos para festejar el cumpleaños de la primera dama Fabiola Yañez en plena cuarentena.

QUIÉN REEMPLAZÓ EL BILLETE DE $5

La decisión de sacar de circulación al billete de cinco pesos que lleva la imagen de San Martín fue realizada, cómo indicó Adorni, por el actual Gobierno, mientras que el plan para sacarlo de circulación comenzó a realizarse desde julio del 2019, cuando el actual presidente todavía no había asumido .

Según la publicación oficial del Banco Central de la República Argentina (BCRA) -realizada el 26 de julio de 2019-, el plan original busca sacar de circulación todos los billetes de cinco pesos para febrero del 2020 , mientras que a fin de dicho mes iba a ser la última oportunidad de cambiar billetes de dicha valoración en entidades financieras.

A pesar de esto, el plazo para entregar los billetes en entidades financieras se extendió varias veces, con la Comunicación "A" 7185 del BCRA aplazando la fecha en diciembre del año pasado para finales de agosto del 2021 -por lo que se pueden llevar billetes hasta fin del presente mes-.