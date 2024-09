El inesperado pedido de Juan Carlos de Pablo a Milei: "Eliminar el curro..."

Juan Carlos de Pablo, uno de los economistas más cercanos a Javier Milei, reveló cuál es su máxima preocupación respecto al plan económico del Gobierno y le mandó un mensaje de alerta al Presidente.

"El costo de producción en dólares ha aumentado, es un hecho evidentemente. Yo no hubiera empezado bajando la alícuota del Impuesto PAIS, hubiera bajado primero el impuesto al crédito y débito bancario" , remarcó el analista en una entrevista televisiva con LN+.

Además, De Pablo pidió sincronizar la labor del Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado para no dañar la producción local.

"La importante labor de Federico Sturzenegger hay que sincronizarla, porque eliminar un curro está perfecto, pero antes hay que fijarse si ese curro generaba protección, porque eliminar un kiosco equivale a reducir un arancel. Si vos tenés esta relación precio dólar, y esta caída de la alícuota, podés descolocar indebidamente la producción local frente a la importación" , explicó.

Indicadores en verde, sin dolarización y una inflación "que no desespera": los pronósticos de Juan Carlos de Pablo

Durante la entrevista televisiva, el economista dio su impresión sobre lo que sucederá el miércoles con el Índice de Precios al Consumidor que dará a conocer el INDEC.

"Hay tres estimaciones que conozca por el momento, la de CABA que dio 4,2%, la de FIEL que es de 4,4% y la de Melconian, al que le dio 3,8%. Será de 4%, lo mismo que julio. La clave es que no hubo una baja en la tasa, y esto no debería desesperar al Gobierno", apuntó.

"A mí no me preocupa el ala económica del oficialismo, que sabe que la tasa de inflación hasta puede aumentar y no hay que rasgarse las vestiduras. Mi preocupación es que el ala política se desespere y empiece a hacer 'macanas', congelar precios o diferir aumentos de precios regulados. No hay que obsesionarse con la tasa de inflación", pidió.

Sobre la caída del dólar blue y el "veranito financiero" del que hablan algunos especialistas, De Pablo dijo que es imposible pronosticar qué va a suceder en las próximas semanas, y aseguró que la dolarización no debe ser prioridad "bajo ningún punto de vista".

"No tengo cómo saber qué va a pasar en el futuro, tenemos un sistema bimonetario producto de las circunstancias, porque el ahorro en pesos es castigado desde la primera presidencia de Perón. Usamos el peso como medio de pago y atesoramos en dólares, no veo ningún problema, pero forzar la dolarización no tiene ninguna prioridad, dejemos el sistema monetario como funciona", sostuvo.

Por último, De Pablo afirmó que los indicadores económicos de los últimos dos meses muestran signos de recuperación evidente. "Dejemos de decir que el país está parado o que hay recesión profunda. Todos los testimonios que tengo de julio y agosto con mucho mejores, no se puede seguir hablando de la crisis más grande de la historia", finalizó.