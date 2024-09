Melconian le dio la peor noticia a Milei sobre el cepo y el dólar: "Lejísimos..."

Las dudas en torno a la liberación del cepo cambiario en la gestión de Javier Milei se mantienen y, con el paso de los meses, el plazo para el levantamiento de las restricciones parece alargarse: esto mismo manifestó el economista Carlos Melconian este martes, cuando consideró que la salida del cepo está "lejísimos" actualmente .

En diálogo con Radio Rivadavia, el especialista señaló que las medidas tomadas por el Gobierno no son suficientes para solucionar los problemas económicos, ya que estas parecen ser parte de un "plan financiero de trading" que solo sirve para "pulsear en cada momento frente a cada alternativa", a diferencia de "un programa económico completo, a resolver en etapas".

Además del cepo, Melconian se refirió al avance de la inflación y la situación fiscal, exigiendo nuevamente un "programa económico a largo plazo": qué dijo.

La advertencia de Melconian a Milei sobre el cepo: "Está lejísimos..."

En el actual escenario macroeconómico, el economista Carlos Melconian no ve cercano el levantamiento de cepo cambiario con el que insisten muchos de sus colegas: "General y globalmente, estamos lejísimos de la salida del cepo de esta manera", aseveró.

Según él, la clave para la estabilidad cambiaria reside en la aplicación de un programa económico integral a largo plazo que inspire confianza a los inversores y genere las condiciones para un crecimiento sostenible. En esta línea, el economista definió los "considerables" desafíos para implementar estas reformas:

En primer lugar, se requiere un consenso político que, en el contexto actual, parece difícil de alcanzar.

que, en el contexto actual, parece difícil de alcanzar. En segundo lugar, la situación de las reservas internacionales , que Melconian describe como "negativas", limita el margen de maniobra del Gobierno.

, que Melconian describe como "negativas", limita el margen de maniobra del Gobierno. Por último, la persistente inflación y la desconfianza en el peso argentino representan un obstáculo adicional para la estabilización cambiaria.

Es por esto que, para el corto plazo, descarta una salida rápida del cepo y señala que, si bien se podrían flexibilizar algunas restricciones como las relacionadas con exportaciones e importaciones, otras, como las aplicadas a gastos con tarjeta de crédito y viajes, se mantendrían debido a la alta demanda de dólares para estos fines.



"[El cepo] es desarmable en varios lugares, pero, por ejemplo, en tarjetas y viajes eso no se desarma , sí lo que es exportación e importación ", señaló el ex titular de Fundación Mediterránea.

Y agregó: "La historia es que el dólar blend no va más, el 80-20 no va más. ¿Por qué? Porque el mercado cambiario de Argentina hoy necesita de superávit comercial. Y el blend no da más leche el año que viene, aún con suba de exportaciones, una eventual suba de importaciones y rebote de la economía", analizó.

Además, el economista también hizo énfasis en las condiciones externas que hoy condicionan a la Argentina: "Hemos puesto todo en el milagro, pero los precios de afuera no ayudan y el real brasileño no ayuda. Entonces, la energía y Vaca Muerta no hacen milagros".



Por su parte, en cuanto al precio del dólar, Melconian consideró que "no hay que enloquecerse porque no hay ningún atraso cambiario terminal", aunque consideró que el tipo de cambio "no puede seguir igual".

"Cuando desaparezca el impuesto PAIS y desaparezca el blend va a haber que compensar esa pérdida cambiaria. Que no se llama devaluación. Se va a llamar readecuación del precio de la moneda ", marcó en este sentido.

Finalmente, Melconian también se refirió a la reducción del Impuesto PAIS y el impacto que el Gobierno promete en los precios, respecto a lo cual considera que Caputo y Milei "se fueron de boca" con sus efectos.

Según él, el recorte no va a suponer "una sostenida baja de la tasa de inflación" dado que, aunque asumió que "puede haber algún movimiento donde los empresarios empiezan a publicar que bajan 2%, que baja 1%", señaló que el impacto será "por única vez, entonces no baja la inflación".