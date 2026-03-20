El Índice de Confianza del Consumidor (ICC) de la Universidad Torcuato Di Tella cayó 5,30% en marzo y se ubicó en 42,03 puntos, su nivel más bajo desde el inicio del año pasado. El relevamiento, realizado por Poliarquía Consultores en 40 grandes centros urbanos de todo el país junto con el Centro de Investigación en Finanzas (CIF), muestra un dato preocupante para el oficialismo: desde el pico de 47,38 puntos que el índice alcanzó en enero de 2025, la confianza acumula una caída de 11,29% en poco más de un año. La comparación interanual también es negativa. El ICC de marzo de 2026 se ubica 4,73% por debajo del registrado en marzo de 2025, lo que señala un deterioro sostenido de las expectativas de los argentinos. El número nacional esconde una fractura pronunciada que bien señala el director del CIF, Sebastián Auguste: “El Interior continúa exhibiendo el índice más elevado, en tanto que el GBA mantiene el valor más bajo entre las tres regiones”. En el Gran Buenos Aires, la confianza se desplomó 9,35% en el mes y se ubica en apenas 37,39 puntos. Es la región más pesimista del país, y además la más poblada: por diseño del índice, pondera más del 53% del total nacional. La Ciudad Autónoma de Buenos Aires tampoco escapó al deterioro. El ICC porteño cayó 6,99% respecto de febrero y acumula una baja interanual de 6,04%, ubicándose en 40,83 puntos. El interior del país, en cambio, nada contra la corriente. Su ICC subió 1,26% en marzo y llegó a 50,71 puntos, el único registro positivo entre las tres regiones y el único que supera la barrera de los 50 puntos. En la variación interanual, la brecha se amplía aún más. Mientras el GBA cae 8,28% y CABA retrocede 6,04% respecto de marzo de 2025, el interior registra un alza de 0,85%. Los subíndices muestran que el pesimismo golpea especialmente la percepción de la situación personal. La Situación Personal cayó 8,23% en el mes y acumula una baja interanual de 10,32%, el registro más negativo de todos los componentes. El subíndice de Situación Macroeconómica retrocedió 3,26%, mientras que Bienes Durables e Inmuebles bajó 4,58%. Sin embargo, este último componente es el único que muestra una variación interanual positiva, de 5,14%. El comportamiento por nivel de ingreso también revela asimetrías. Los hogares de ingresos bajos sufrieron una caída mensual de 6,91%, más pronunciada que el 4,71% que registraron los de ingresos altos. La brecha entre ambos segmentos, no obstante, se achica. En marzo de 2025, la diferencia entre el ICC de ingresos altos y bajos era de 4,19 puntos; hoy es de apenas 2,73 puntos. La distinción entre condiciones presentes y expectativas futuras arroja otra señal de alarma. Las Condiciones Presentes cayeron 6,48% en el mes y se ubican en 34,91 puntos, muy por debajo de las Expectativas Futuras, que retrocedieron 4,45% pero aún sostienen los 49,14 puntos. Esa brecha de más de 14 puntos entre lo que los argentinos viven hoy y lo que esperan del mañana sintetiza el estado de ánimo del país: una sensación de presente difícil que convive, todavía, con cierta esperanza a futuro, aunque esa esperanza también se está erosionando.