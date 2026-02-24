El Gobierno atravesó en las últimas semanas uno de los momentos políticos más relevantes desde el inicio de la gestión. Tras la victoria legislativa que dejó prácticamente encaminada la reforma laboral —aun con modificaciones que obligarán a un nuevo paso por el Senado— y con el dólar en calma, el oficialismo consolidó una posición institucional que parecía difícil meses atrás. El paro convocado por la CGT, que buscó presionar durante el tratamiento del proyecto en Diputados, resultó contundente en términos de adhesión, incluso cuando la central obrera es cuestionada por los sectores gremiales más combativos por su moderación frente a la Casa Rosada. En ese contexto de fortaleza legislativa pero tensión sindical, el humor social aparece como una variable clave para medir la sustentabilidad del proceso. La estabilidad cambiaria, el avance de la agenda oficial y el conflicto abierto con el sindicalismo configuran un escenario complejo, donde las señales no siempre marchan en la misma dirección. En ese contexto, el Índice de Confianza en el Gobierno (ICG), que elabora la Universidad Torcuato Di Tella, marcó 2,38 puntos en febrero y, pese a bajar 0,6% mensual, se mantiene dentro del rango promedio de la actual gestión. En términos interanuales, el indicador muestra una baja del 6,8%. Aun así, el nivel actual se mantiene por encima del observado en igual mes de las dos gestiones anteriores: supera en 2,7% al de febrero de 2018 (2,32 puntos, durante el gobierno de Mauricio Macri) y en 59,5% al de febrero de 2022 (1,49 puntos, en la presidencia de Alberto Fernández). En términos históricos, el indicador continúa dentro del rango promedio de la gestión de Javier Milei, cuyo promedio es de 2,44 puntos. El informe señala que, más allá de la baja puntual, el índice no muestra desvíos significativos respecto de la trayectoria general del actual mandato. Durante la gestión de Javier Milei, el ICG registró un mínimo de 1,94 y un máximo de 2,86 puntos, lo que evidencia una dinámica relativamente acotada. De acuerdo con el informe, los cinco subíndices tuvieron comportamientos dispares en febrero: Honestidad vuelve a ser el componente mejor evaluado, mientras que Interés general continúa como el más rezagado. La caída más marcada del mes se dio en Capacidad, que retrocedió casi cinco puntos porcentuales. El índice mantiene diferencias relevantes entre grupos sociales. Los hombres registran un ICG de 2,62 (+4,0%), mientras que entre las mujeres se ubica en 2,11 (–7,0%). La brecha se amplía a 0,51 puntos, luego de haberse reducido en enero. Aquí aparece la principal novedad del informe: se modifica la jerarquía. En febrero, el Interior vuelve a encabezar el ranking regional con 2,60 puntos (+0,4%). En el Área Metropolitana de Buenos Aires, la Ciudad (2,10; –3,7%) se ubica apenas por encima del GBA (2,04; –1,9%), aunque ambas regiones muestran retrocesos respecto del mes anterior. Las percepciones sobre la situación económica futura continúan siendo el factor que más diferencia marca en el indicador: El dato confirma que la confianza en el Gobierno está fuertemente asociada a las expectativas económicas. El leve retroceso de febrero no altera la tendencia general de estabilidad del índice durante la gestión actual. Si bien se registran caídas en tres componentes y en varios segmentos sociales, el ICG se mantiene por encima de los niveles de las administraciones anteriores y dentro del rango promedio del período.