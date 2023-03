El impacto político del mensaje narco contra Messi: un ministro desplazado

La balacera y el mensaje narco contra un supermercado, propiedad de la familia política de Leo Messi, les dio al gobierno de Santa Fe que encabeza el gobernador Omar Perotti y al intendente rosarino Pablo Javkin la oportunidad de salir a reclamar, una vez más, ayuda federal contra el narcotráfico. En el entorno de Perotti trabajan directamente para que el Presidente eche del Ministerio de Seguridad a Aníbal Fernández.

Sutil y frente a la conmoción que generó el tiroteo al frente del local, el jefe de Estado se vio obligado a desplazar al ministro de Seguridad de las conversaciones. "Hoy amanecí con una noticia fea en Rosario, donde habían baleado a un supermercado. Me comuniqué enseguida con el intendente [Pablo Javkin], hablé enseguida con el jefe de Gabinete [Agustín Rossi] y le dije 'pongámonos en marcha ya'. Estamos haciendo mucho pero evidentemente algo más habrá que hacer", contó el propio Alberto Fernández durante un acto en Salta.

La mención a Rossi no es un detalle más. El jefe de gabinete es hoy la figura política más cercana al Presidente. Y aunque nació en Vera, al norte de su provincia, toda su carrera política la construyó en Rosario donde tuvo su primer cargo electivo en 1987 como concejal. La problemática la conoce bien de cerca.

Durante todo el día, mientras continuaba el intercambio público entre allegados a Perotti (el diputado nacional Roberto Mirabella pidió directamente la renuncia de Aníbal Fernández); Javkin y Fernández, fue el jefe de gabinete quien en nombre del Presidente buscó recomponer el diálogo.

Rossi llamó a Perotti, habló con Javkin y fue el puente con el ministro de Seguridad de la Nación mientras mantenía informado al Presidente que esta vez sintió el impacto. A pesar de que Rossi confrontó con Perotti en las últimas elecciones legislativas del año 2021, el cambio de interlocutor fue más que bien recibido en territorio santafesino.



CAMBIO DE JEFES

Aníbal Fernández, ministro de Seguridad de la Nación

La primera decisión la hizo pública Aníbal Fernández que se mostró muy enojado con el gobernador y el intendente. De inmediato se definió el cambio de jefatura de las fuerzas de seguridad federales apostadas en Santa Fe. Pero por ahora Fernández no cede y no viajaría. En su representación manda a su jefe de gabinete.

La idea, indicaron en el Gobierno nacional, es "optimizar el vínculo con la intendencia y el gobierno provincial". La lucha contra el narcotráfico es tarea compleja, el propio Perotti ya cambió cuatro veces de ministro de Seguridad e intentó depurar la policía provincial aunque cerca suyo insisten en que no alcanza si no hay coordinación, si no se vigilan las fronteras y la Hidrovía para que no ingresen drogas y si no se hace inteligencia y control de los jefes narcos no solo en las calles sino de quienes ya están detenidos en cárceles. Muchos operan desde la prisión.

ACUERDO EN EL CONGRESO

Días atrás se acordó la creación de la Unidad de Información Financiera en Rosario. Y hay acuerdo político e intención de avanzar rápidamente en el Congreso con el proyecto de ley que todos los legisladores nacionales santafesinos, sin distinción de origen político, acordaron para el fortalecimiento de la Justicia Federal. Facilita las cosas a los santafesinos que también de esa provincia provenga el jefe del bloque del Frente de Todos, Germán Martínez, además amigo del jefe de gabinete.

El reclamo data del año pasado. El debate se reactivaría el próximo 8 de marzo en un plenario de las comisiones de Justicia y Legislación Penal y luego en la comisión de Presupuesto. Para que la ley llegue al recinto hará falta otro acuerdo político en vistas de que por el juicio a la Corte Suprema el interbloque de Juntos por el Cambio viene anunciando que no da quórum aunque sí sesionaría cuando el oficialismo lo consiga. Así ocurrió esta misma semana, el último día de Extraordinarias.

Los pendientes parlamentarios incluyen el avance de la instrumentación del Código Procesal Penal que dará más poder a los fiscales con el nuevo sistema acusatorio. Como ya contó El Cronista, la comisión Bicameral que se debe ocupar no está conformada porque no fueron designados aún los senadores que la integrarán. Esa responsabilidad se la atribuyen al kirchnerismo.

Hace menos de un mes Perotti nombró a Claudio Brilloni como ministro de Seguridad, Hubo reunión con Javkin

La nueva jornada de pirotecnia verbal incluyó un reclamo de Javkin al Presidente y al ministro de Seguridad. "Los quiero acá. ¿A cuánto está el Presidente de acá, que vengan", pidió el intendente desde el supermercado baleado donde dejaron un mensaje para Messi. "Te estamos esperando, Javkin es narco, no te va a cuidar", escribieron en mayúsculas en una nota.

Tal como dijo el Presidente, él había hablado con el intendente por la mañana. En Casa Rosada insistían en que Javkin estaba agradecido con la colaboración, en Rosario repetían en cambio que falta coordinación y presencia política para conducir a las fuerzas federales, además de una optimización de la Justicia, nombramientos de jueces y otros recursos.

Por su parte Aníbal Fernández le reprochó la queja y señaló que "ganaron los narcos". "¿Cuántos efectivos tenés que tener? ¿100 mil efectivos en una ciudad? Es algo ilógico e imposible de llevar a la práctica", retrucó el ministro nacional.