En el que será el último mensaje del actual mandato de Alberto Fernández ante el Congreso, el Presidente inaugurará hoy el 141 período de sesiones ordinarias. Lo hará con tono electoral, ya que está latente su proyecto por la reelección y todo se dará en medio de un clima ambivalente: la fuerte tensión interna que se vive en el Frente de Todos y el duro cuestionamiento que habrá a la oposición, a la que el oficialismo culpa por la parálisis legislativa.

Todo esto se palpará hoy desde las 11.30 en el recinto de la Cámara de Diputados, cuando el Presidente llegue al Congreso para emitir su mensaje al Parlamento. Fernández será recibido por la vicepresidenta Cristina Kirchner, con quien no se habla desde hace varios meses y la relación está prácticamente rota por diferencias de mirada política.

Cristina Kirchner y Alberto Fernández no se hablan desde hace varios meses

Según adelantaron ayer a El Cronista fuentes calificadas de la Casa Rosada, Alberto Fernández ultimó ayer en la quinta de Olivos los detalles del mensaje al Congreso. Recibió los consejos del jefe de Gabinete, Agustín Rossi; el canciller Santiago Cafiero que corrigió de manera virtual algunos párrafos ya que estaba regresando de Bangladesh; la vocera presidencial, Gabriela Cerruti; el asesor y ex empresario Antonio Aracre y el secretario de la Presidencia, Julio Vitobello, entre otros.

El Presidente quiere imponerle a su mensaje una fuerte impronta de gestión y un balance de lo que fueron los años al frente del Poder Ejecutivo.

LOS EJES CENTRALES

Así, quedarán en claro en este mensaje presidencial dos ejes centrales que Alberto Fernández buscará dejar al Congreso : la necesidad de hacer un repaso detallado de los logros alcanzados en cuatro años de gestión y exigir a su vez al Parlamento el tratamiento de buena parte de los 28 proyectos de ley que habilitó el Poder Ejecutivo para las extraordinarias ya que sólo se trataron dos iniciativas de ese paquete girado.

Se estima que el mensaje del jefe de Estado ante la Asamblea Legislativa durará aproximadamente 90 minutos y contemplará los logros alcanzados por su gestión en estos cuatro años. Pero también se prevé un tono de duro cuestionamiento a la oposición, aunque en el PRO alertaron que si el Presidente hace referencias reiteradas contra Mauricio Macri los legisladores se retirarán del recinto.

Argentina y Brasil cerraron la letra chica del acuerdo por la provisión de energía eléctrica

Paritarias: un importante gremio acordó un aumento del 99% y un bono

También Alberto Fernández hará un fuerte subrayado en la inversión en obra pública que este año es la mayor de los últimos años. Según datos oficiales para el presupuesto del 2023 se incrementó el fondo de obra pública en un 633% con 923.000 millones de pesos. Esto contempla más de 5.800 obras y será parte de la campaña electoral que se avecine, ya sea por la reelección de Alberto Fernández o para sustentar al candidato del Frente de Todos.

Un ministro nacional acusa a Juntos por el Cambio de desestabilizar con las Leliqs



El Presidente hará énfasis en la obra pública como eje central de su gestión

Ayer, en un acto en Morón el Presidente hizo referencia de la disputa por las candidaturas dentro del Frente de Todos y dejó una señal: "No importa quién presida la Argentina, importa que sea uno de los nuestros para que no se altere el movimiento político que le hemos dado a la Argentina", expresó. No dio detalles de su eventual competencia por la reelección que sigue siendo un dato fantasma.

El otro punto que quiere remarcar el Presidente es la lucha contra la inflación que encaró con Sergio Massa desde su gobierno. Desde este punto de vista se espera un nuevo pedido al empresariado para que ayude a frenar la suba de precios. Y tendrá una mención parte el contexto de guerra en Ucrania y post-pandemia en que se está gobernando.

CORTE SUPREMA Y TENSION INTERNA

En su alineamiento con el kirchnerismo, el Presidente buscará reforzar la decisión de avanzar en el juicio político a la Corte Suprema por "mal desempeño". No está confirmado aún si los miembros de la Corte estarán presentes en el recinto de Diputados, tal como acostumbran en las Asambleas Legislativas.

Afuera del Congreso se prevé que haya una movilización mínima de apoyo a Alberto Fernández por parte de las organizaciones sociales del oficialismo, que finalmente cedieron acompañar al Presidente en su último mensaje de este mandato al Parlamento.

Los ministros de la Corte Suprema no confirmaron si estarán en el Congreso

Hasta ayer estuvo en duda la participación de los movimientos, lo que habla de un clima de fuerte tensión interna en el frente oficialista. La Cámpora retacea el apoyo al Presidente mientras que el Movimiento Evita y Barrios de Pie avala un eventual proyecto de reelección presidencial. En medio de todo esto se juega también el apoyo a Cristina Kirchner y su anunciada "proscripción" electoral.

Los movimientos sociales lanzaron su partido político y recalientan la interna del FdT



En pos de elevar reclamos al Congreso y en particular a la oposición a la que acusa de frenar la tarea legislativa, el Presidente hará un fuerte pedido para que haya avances en la aprobación de algunas de las 28 leyes que giró para las sesiones extraordinarias y que forman parte del andamiaje del programa económico.

En este sentido se ubican los proyectos de ley por el Plan Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación 2030; las modificaciones en la legislación vinculada a la prevención y represión del Lavado de Activos; el proyecto de Ley por el cual se modifica la Ley de Presupuesto General de Gastos y Cálculo de Recursos de la Administración Nacional.