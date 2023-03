Enojo y reclamo del intendente de Rosario tras el ataque al supermercado de los Roccuzzo

Luego de que balearan un supermercado de la familia de Antonela Roccuzzo, la mujer de Lionel Messi , y dejaran un mensaje extorsivo contra el capitán de la Selección Argetina y el intendente rosario Pablo Javkin , el funcionario hizo un fuerte descargo

"A mí no me van a correr", dijo Javkin, que apuntó directamente contra las fuerzas de seguridad que trabajan en la Ciudad y volvió a reclamar mayor accionar del gobierno nacional.

" ¿A cuánto está el Presidente de acá, a media hora? Vengan acá los que tiene responsabilidad. Yo soy intendente de la Ciudad, yo no manejo las fuerzas de seguridad y cuando pedí no me dejaron", dijo el intendente enojado desde el lugar donde fue la balacera.

"Messi, te estamos esperando. (Pablo) Javkin también es narco, no te va a cuidar" , dice el texto escrito con birome en un cartón que dejaron esta madrugada en un supermercado de la cadena Único perteneciente a la familia de Antonela Roccuzzo.

Balearon un negocio de la familia de Antonela Roccuzzo y dejaron un mensaje mafioso para Lionel Messi



El mensaje mafioso que apareció con la balacera al supermercado

"A mí no me van a correr, yo quiero que todos los que tienen armas las usen, no hay un solo enfrentamiento en Rosario", indicó el intendente en declaraciones a Radio 2 de Rosario.



" Está muy claro que es fácil hacerle daño a Rosario y que a Rosario no hay un carajo de ayuda concreta ", dijo enojado Javkin al exigir "respuestas" por parte del gobierno provincial y nacional.

Narcotráfico y violencia en Rosario: el tema olvidado por el oficialismo en el Congreso



En este sentido, el intendente sugirió que detrás del ataque existen algunos sectores ligados a las fuerzas de seguridad. "Cada vez que exigimos algo concreto y directo, aparecen estas acciones. Tenemos seis fuerzas (de seguridad) en Rosario, ¿dónde están? Cuantos hechos hubo en esa zona, ¿15 o 16?, ¿dónde están?", se preguntó.



"Los mensajitos son muy claro, pero no me van a correr. Está claro lo que sucede, cómo y cuándo sucede. Esto es más grave que lo electoral. Acá es todo por la plata, el narcocrimen, la economía narco", añadió el intendente.

La fachada del supermercado baleado

La hipótesis del ataque en Rosario