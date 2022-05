El guiño del FMI a una "ayuda" contra el déficit fiscal mientras el gasto acelera

El Fondo Monetario Internacional (FMI) está decidido a colaborar para que las metas se cumplan. El mensaje lo transmitió el director para el Hemisferio Occidental, Ilan Goldfajn, y lo reiteró la semana pasada el portavoz del organismo, Gerry Rice.

En el marco del programa de Facilidades Extendidas y sus metas, que buscan funcionar como un ancla, le dio luz verde así -aunque con un límite- a un recurso contable del Palacio de Hacienda para cumplir la meta de déficit fiscal del 2,5% del PBI este año.

Se trata de las rentas de la propiedad del Tesoro, que marcaron en lo que va del año un fuerte crecimiento de los ingresos, donde las ganancias por las emisiones de deuda de Economía generaron $ 102.833 millones en abril.

Esa contabilidad 'creativa' había sido marcada por los economistas como algo que debía explicitarse por su volumen y, en medio de la primera revisión del FMI, el Gobierno informó que se detallará el impacto de las colocaciones por separado . Y también se fijó un límite a lo que pueden aportar.

"A los fines de los objetivos de política contenidos en el programa económico consistentes con una meta de déficit primario de 2,5% del PBI, se establecerá un límite anual para el cómputo de los ingresos provenientes de las rentas de la propiedad vinculadas a las emisiones primarias de títulos públicos equivalente al 0,3% del PBI", remarcó el Palacio de Hacienda tras informar el resultado fiscal. Ese margen de 0,3% está en línea con lo que representaron en 2021.

El FMI juega para que el programa con la Argentina funcione como ancla para las expectativas

"Existen chances de que el acuerdo del FMI tenga que ser revisado ya no por la situación internacional, sino porque deban cambiarse los objetivos del programa, algo que hasta el momento el FMI negó pero que no se puede descartar", analizaron los economistas de LCG, con énfasis en la meta de reservas, para la que el Banco Central debería acumular u$s 1244 millones antes del 30 de junio próximo .

ingresos extraordinarios

En el resultado de abril, las rentas de la propiedad alcanzaron los $134.799,7 millones (+$122.990,8 millones), una suba del 1041,5% en los ingresos en la comparación con el mismo mes de 2021. "Del total de estas rentas, $102.833,4 millones corresponden a rentas de la propiedad relacionadas con emisiones primarias, las cuales totalizan $ 222.065,4 millones en los primeros cuatro meses del año", detalló Hacienda.

A partir de mayo se desagregará el concepto dentro de las rentas de la propiedad y se publicará el resultado primario que contemple este límite. En cuatro meses, esos ingresos representan poco más del costo fiscal de u$s 206.000 millones que implicó el refuerzo de ingresos de Anses para jubilados y trabajadores informales.

El gasto acelera

El Ministerio de Economía confirmó el viernes que el gasto primario registró en abril una suba de 87,4% interanual -levemente por arriba de la estimación de los economistas-. Si se excluye de la comparación el gasto Covid, las erogaciones avanzaron un 92,8%.

Las medidas de contención social representaron una suba del 126,4% y los subsidios económicos crecieron un 148,4% interanual por el impacto de los precios internacionales de hidrocarburos, detalló Hacienda. Las transferencias corrientes a las provincias crecieron 132,6% en abril, mientras que la inversión estatal avanzó un 85% en el cuarto mes del año.

Con esas variables, el Sector Público Nacional registró el mes pasado un déficit primario de $ 79.184,8 millones, que creció un 591,9% contra abril de 2021. El pago de intereses de la deuda pública, neto de pagos dentro del mismo sector público, fue de $ 67.129,8 millones. El rojo financiero marcó $ 146.314,6 millones, un 156,5% que en el mismo mes del año anterior.