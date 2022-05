Acuerdo con el FMI: ¿por qué el Gobierno abre la puerta al cambio de metas?

El ritmo de acumulación de reservas en el Banco Central que prevé el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional sigue siendo uno de los ejes de las dudas de los economistas, que lo plantean como uno de los ítems que podría no cumplirse en el año, o al menos no sin sacrificar parte de la actividad económica, a través de más restricción a importaciones o una eventual devaluación que hoy no está en los planes del equipo económico por el impacto que tendría en la inflación.

Todo parece encaminarse a lograr un waiver, una dispensa del Fondo Monetario, aunque en Europa, el entorno de Alberto Fernández le abre la puerta a cambios en las metas del acuerdo, mientras que el ministerio de Economía permanece en silencio . Hoy por hoy, la revisión de mayo, a la distancia y sin cronograma público, no discute modificaciones cuantitativas sino en las proyecciones.

Alberto Fernández anticipa cambios en el acuerdo con el FMI y amenaza con echar funcionarios



El viaje de Alberto Fernández: Argentina y España acordaron medidas económicas para evitar el impacto de la guerra en Ucrania



"La creciente demanda de divisas no permite proyectar que el ingreso de dólares sea suficiente para afrontar en forma holgada la segunda mitad del año ", evalúa un informe de la consultora Analytica al que tuvo acceso El Cronista.

Los economistas dirigidos por Ricardo Delgado ven tres opciones. La primera es subir la tasa. "Si el BCRA persigue sostener el tipo de cambio real, acelerando la devaluación nominal, como exige el FMI, debe corregir este desequilibrio", detallan.

La falta de dólares del BCRA pone a prueba los pagos a las importaciones y a la actividad económica

La segunda es devaluar. "Desde diciembre la tasa de depreciación mensual crece en promedio 50 puntos básicos por mes, llegando a 3,5% en abril", indican pero advierten que " una depreciación superior aceleraría los niveles de inflación ", una observación que coincide con la oficial.

La tercera alternativa es negociar un waiver con el Fondo o "incumplir el compromiso asumido ante el FMI respecto de no elevar el número de controles físicos sobre las importaciones". El ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas , aseguró que no faltarán dólares para producir. "Existen 1.466 posiciones arancelarias con Licencias No Automáticas que cubren el 28% del valor de las importaciones", detalla Analytica.

La presión sobre los dólares se ve agravada además por los mayores costos internacionales de los fletes, sobre los que el FMI encendió las luces amarillas de forma global. Y el parate por el cierre en China por Covid está generando nuevas disrupciones en la cadena de comercio mundial. Con todo, el BCRA acumula u$s 1000 millones más que en el primer trimestre del año pasado por la suba en fletes y seguros transporte , enfatiza la consultora del ex coordinador de Obra Pública.

Tras su paso por Washington DC, el ministro de Economía, Martín Guzmán, indicó que, en esta primera revisión del Fondo Monetario, no habrá cambios en las metas del programa, algo que ratificó en las últimas reuniones con empresarios. Sin embargo, desde Europa en el entorno de Alberto Fernández no descartan una discusión más adelante.

La suba de los precios internacionales abre la puerta a cambios, según el entorno de Alberto Fernández

Las metas cuantitativas -fiscal, monetaria y de reservas- no cambian en esta etapa de primera revisión del FMI y el entorno presidencial descarta cambios a la meta de 2,5% del déficit público. Las estimaciones en cambio, están bajo revisión, como el rango de inflación con un máximo de 48% para fin de año. Los economistas prevén una inflación de 65% y las negociaciones paritarias consolidan el 60% para el año.



presión fiscal por ife 4 y subsidios

"Las metas no van a cambiar y vamos a trabajar con las autoridades argentinas para que las puedan cumplir ", había asegurado en la última conferencia de prensa el jefe para América latina del Fondo, Ilan Goldfajn.

Martín Guzmán afina el plan antigrieta con foco en 'nuevo IFE', renta 'inesperada' y energía antes de la reunión con el FMI



Guzmán dialoga con el FMI sobre el recorte previsto en subsidios, del 0,6% del PBI mientras se define la segmentación de subsidios eléctricos y de gas, pero también en medio de la presión de precios internacionales y más compras de combustible para pasar el invierno que hacen que la meta pretendida quede obsoleta. El efecto guerra en los precios de la energía es uno de los motivos porque desde la gira por Europa se plantean cambios en las metas cuantitativas.

A eso se suma la presión de la asistencia social adicional por la suba de precios, como el refuerzo de Anses a modo de IFE 4, del que todavía no se conoce el número total de beneficiarios, y los bonos a jubilados, en medio de la presión del kirchnerismo, que pone sobre la mesa la renta básica universal. El Gobierno esperaba contar con fondos de la renta inesperada de empresas para financiar la asistencia extra pero el proyecto no fue presentado.

El Tesoro, además, contabiliza entre los ingresos del balance fiscal las rentas de propiedad estimadas por las colocaciones de bonos y letras del Tesoro, que el año pasado sumó 0,3% del PBI a favor. Resta definir sin el tren de 'ayudar' a cumplir las metas como dijo Goldfajn, el FMI avalará el recurso contable.