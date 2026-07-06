En el mundo de las finanzas personales existe una tensión constante entre dos impulsos: el deseo de hacer crecer el capital a través de inversiones atractivas y la obligación de cumplir con los compromisos financieros pendientes.

Para muchos inversores particulares, la idea de destinar liquidez a cancelar una deuda se percibe como una pérdida de oportunidad o un retroceso en su camino hacia la creación de patrimonio.

Sin embargo, desde una perspectiva estrictamente cuantitativa, esta premisa suele ser un error de diagnóstico.

La economía financiera demuestra que, en la gran mayoría de los escenarios cotidianos, amortizar un pasivo de alto costo no es un gasto, sino una decisión de inversión con un rendimiento implícito insuperable.

Salvo contadas excepciones regulatorias o de tasas subsidiadas, pocos movimientos financieros son tan eficientes para el bolsillo de una persona física como eliminar una deuda cara.

La lógica económica: pagar una deuda como inversión de rendimiento cierto

Para entender por qué desendeudarse puede analizarse con la misma lógica que la compra de un bono o una acción, debemos mirar el flujo de fondos de una persona.

Cuando alguien invierte en un activo, desembolsa dinero hoy con la expectativa de recibir un flujo de caja positivo en el futuro. Cuando alguien cancela una deuda de forma anticipada, desembolsa dinero hoy para eliminar un flujo de caja negativo futuro (el pago de intereses).

Financieramente, el efecto neto sobre el patrimonio es exactamente el mismo, pero con una ventaja crucial para el desendeudamiento:

Rendimiento cierto versus rendimiento incierto

Cuando compramos un activo financiero (acciones, bonos corporativos o incluso cuotaspartes de fondos), el rendimiento esperado es incierto. Está sujeto a la volatilidad de los mercados, el riesgo de crédito y los vaivenes macroeconómicos. En cambio, el rendimiento de cancelar una deuda es cierto y garantizado. Al dejar de pagar una tasa de interés contractualmente pactada, el inversor se asegura un ahorro equivalente a esa tasa de manera inmediata.

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El escudo fiscal implícito

En muchos sistemas impositivos, las ganancias de capital derivadas de las inversiones están gravadas, mientras que el ahorro generado por no pagar intereses de consumo no suele tributar ganancias, lo que ensancha la diferencia real a favor de la cancelación.

Las variables que importan: CFT vs. rendimiento esperado

Para realizar una comparación rigurosa, el inversor debe aprender a leer la letra chica de los contratos financieros y diferenciar los conceptos técnicos que influyen en el cálculo:

Tasa Nominal Anual (TNA): Es la tasa de referencia que se utiliza para liquidar los intereses, pero no refleja el costo real de un préstamo porque no contempla la capitalización de los intereses.

Tasa Efectiva Anual (TEA): Es la tasa que efectivamente se paga (o se cobra) al cabo de un año si se aplica el interés compuesto; es decir, si los intereses devengados mes a mes se reinvierten o se acumulan al saldo deudor.

Costo Financiero Total (CFT): Es la variable definitiva para tomar decisiones. El CFT incluye la TEA más todos los gastos administrativos, seguros de vida, comisiones de otorgamiento e impuestos (como el IVA sobre los intereses).

Regla de oro conceptual: Para que tenga sentido financiero mantener una deuda para invertir ese dinero, el rendimiento neto esperado de la inversión (ajustado por impuestos y comisiones) debe superar ampliamente al Costo Financiero Total (CFT) de la deuda, no a la Tasa Nominal (TNA).

Cómo aplicar estas reglas: ejemplos

Para comprender el impacto económico de esta decisión, analicemos tres ejemplos conceptuales con números realistas de mercado, asumiendo que los rendimientos expresados ya consideran los costos transaccionales.

Escenario 1: la trampa de la tarjeta de crédito vs. la renta variable

La deuda: Saldo refinanciado con tarjeta de crédito o préstamo personal con un CFT del 80% anual.

La alternativa: Invertir ese capital en un portafolio de acciones que, según proyecciones optimistas de mercado, posee un rendimiento esperado de entre el 50% y el 90% anual.

El análisis: Aunque el techo de la inversión (90%) supera el costo de la deuda (80%), se trata de un rendimiento incierto frente a un costo financiero real y devengado. Si el mercado sufre una corrección y la cartera rinde el 50%, el inversor habrá perdido un 30% de riqueza neta en términos relativos. Cancelar la tarjeta de crédito otorga un 80% de rendimiento seguro y libre de riesgo de mercado.

Escenario 2: el arbitraje financiero de tasa subsidiada

La deuda: Un crédito para adquisición de bienes de capital o consumo con tasa subsidiada por fomento productivo, cuyo CFT fijo es del 35% anual.

La alternativa: Colocar el dinero en un instrumento de renta fija de bajo riesgo (como letras del tesoro o plazos fijos tradicionales) que rinde una tasa efectiva cierta del 55% anual.

El análisis: En este caso específico, el inversor puede realizar una operación de arbitraje financiero. Captura un diferencial de tasa positivo del 20% anual (55% recibido menos 35% pagado) con un nivel de riesgo extremadamente bajo. Aquí sí tiene sentido financiero postergar la cancelación del pasivo.

Escenario 3: la deuda hipotecaria a largo plazo

La deuda: Un crédito hipotecario indexado o de baja tasa real a 20 años de plazo.

La alternativa: Un plan de inversión recurrente en un fondo indexado global de acciones con un horizonte de largo plazo (15 a 20 años).

El análisis: Aunque el costo de la deuda sea moderado, el factor determinante es el costo de oportunidad y la necesidad de liquidez. Desembolsar todo el efectivo disponible para cancelar anticipadamente un crédito hipotecario de baja tasa puede dejar al individuo desprotegido frente a contingencias y diluir el potencial del interés compuesto de una inversión diversificada de largo plazo.

Estos escenarios son puramente ilustrativos y no representan recomendaciones personalizadas de inversión.

Cuándo puede no ser la mejor decisión cancelar primero una deuda

Como se observa en los ejemplos anteriores, la recomendación de pagar pasivos antes de invertir no es un dogma absoluto. Existen excepciones puntuales que requieren un análisis específico del perfil financiero de cada individuo:

Créditos hipotecarios o prendarios de largo plazo con tasas reales negativas: Si la inflación o la evolución del tipo de cambio licúan el peso de la cuota y la tasa pactada es muy baja, mantener el financiamiento permite aplicar el excedente de ingresos a activos más productivos. Financiamiento comercial o productivo subsidiado: Préstamos donde el costo del dinero está artificialmente por debajo de los rendimientos de los instrumentos financieros de menor riesgo del sistema. Preservación del Fondo de Emergencia: Desde la perspectiva de la gestión de riesgos, la liquidez es vital. No tiene sentido financiero destinar hasta el último centavo disponible a cancelar una deuda si eso deja a la persona sin un colchón de efectivo para emergencias. Si surge un imprevisto (salud, desempleo), el individuo se verá obligado a tomar financiamiento de urgencia (descubiertos bancarios, préstamos exprés), cuyos costos suelen ser exponencialmente más altos que los de la deuda que canceló. Restricciones contractuales y penalidades: Algunos contratos imponen multas o comisiones severas por cancelación anticipada que neutralizan el beneficio del ahorro de intereses futuros.

Errores frecuentes al evaluar pasivos e inversiones

La psicología económica y la falta de familiaridad con los conceptos de la matemática financiera suelen llevar a los inversores particulares a cometer equivocaciones recurrentes:

Comparar rendimientos esperados con tasas garantizadas: Creer que porque un activo rindió el 70% el año pasado, mantendrá ese rendimiento frente a una deuda que cobra el 65% seguro este año.

Considerar solo la cuota mensual en lugar del CFT: Evaluar la conveniencia de un préstamo mirando si la cuota “entra en el presupuesto mensual”, ignorando el impacto del interés compuesto del saldo deudor y las comisiones ocultas que encarecen el costo total.

Invertir por estatus o entretenimiento manteniendo deudas de consumo: Abrir cuentas comitentes para operar opciones o activos volátiles mientras se arrastran saldos en rojo en las cuentas bancarias o refinanciaciones de tarjetas de crédito.

Subestimar el interés compuesto negativo: Olvidar que los intereses no pagados se capitalizan, haciendo que las deudas caras crezcan a un ritmo geométrico que supera rápidamente la capacidad de generación de ganancias de cualquier estrategia de inversión tradicional.

La estrategia más eficiente consiste en listar las deudas y ordenarlas de mayor a menor según su Costo Financiero Total (CFT), priorizando la cancelación de las más onerosas (método de la avalancha).

Desde el punto de vista analítico, cancelar una deuda de alto costo equivale a obtener un rendimiento neto y seguro igual a la tasa que se deja de pagar.

En un mercado donde el riesgo cero no existe, la oportunidad de asegurar una “rentabilidad” elevada eliminando un pasivo caro representa, en la enorme mayoría de los casos, la decisión de inversión más eficiente y sofisticada que un inversor particular puede tomar.