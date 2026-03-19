La Dirección General de Tráfico (DGT) de España declaró de forma oficial las condiciones y limitaciones que afectan a miles de conductores en España. Existe un requisito clave que podría excluirte de manejar un auto manual de por vida. Más allá de que la gran mayoría de coches en Europa ya cuentan con caja de cambios automática, es verdad que todavía existen vehículos manuales debido a su menor precio y costumbre del usuario. No obstante, el organismo regulador podría limitarte a manejarlos. Desde la DGT explican que si optas por sacarte el carné de conducir con coche automático, tu permiso incluirá el código 78. Este código es el requisito clave que marca la diferencia: te autoriza exclusivamente a conducir vehículos automáticos y te prohíbe, por ley, utilizar cualquier coche manual. De acuerdo con la normativa vigente, quienes se examinan en un vehículo automático firman una restricción de por vida si no cumplen con los pasos necesarios para eliminarla. ¿Qué significa esto en la práctica? Que estos conductores no podrán usar autos manuales bajo ningún concepto. Si te sorprenden al volante de un coche de marchas, tu carné no es válido para ese tipo de vehículo y te enfrentarás a una sanción administrativa por circular sin el permiso adecuado. Esta prohibición no es un rumor: es una medida oficial que la DGT aplica de inmediato. El requisito clave para evitarla es claro: debes realizar el examen práctico en un coche manual desde el principio. De lo contrario, el código 78 queda registrado y limita tus opciones de movilidad de forma permanente. Muchas personas eligen el coche automático por comodidad, para evitar el estrés del embrague y las marchas durante el examen, pero desconocen que esta decisión conlleva consecuencias legales importantes. Actualmente, la única forma de quitar el código 78 y poder conducir coches manuales es presentarse de nuevo y aprobar un examen práctico completo en un vehículo de marchas. Esto supone tiempo, dinero y esfuerzo adicional que muchos no habían previsto. Gracias a una nueva directiva de la Unión Europea, pronto cambiará todo. Bastaría con realizar un curso específico de apenas siete horas para eliminar definitivamente el código 78. Esta reforma busca facilitar el acceso a los coches eléctricos, que en su gran mayoría son automáticos y no requieren cambios de marcha. El objetivo es unificar los permisos de conducir en Europa y adaptarlos a la nueva realidad de la movilidad sostenible. Mientras la normativa europea se implanta en España, la regla actual sigue plenamente vigente. La DGT insiste en que los futuros conductores deben informarse bien en la autoescuela antes de elegir el tipo de vehículo para el examen.