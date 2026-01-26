Renovarán una importante peatonal de Buenos Aires y se convertirá en un rincón histórico. Foto: buenosaires.gob.ar

Una nueva obra en la Ciudad de Buenos Aires promete impulsar un rincón turístico y patrimonial tras más de 10 años sin novedades. Justamente, una peatonal porteña cambiará totalmente para ofrecer una nueva experiencia a los turistas.

Así lo informó el Ministerio de Movilidad e Infraestructura en un comunicado durante la semana pasada, en donde remarcaron que el objetivo principal de la construcción es transformarlo en espacio más accesible, seguro y cómodo para caminar, priorizando siempre la movilidad peatonal.

¿Cuál es la peatonal de Buenos Aires que será renovada?

El Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires inició las obras de mejora peatonal en la calle Necochea. Se trata de una de las vías más emblemáticas y con mayor carga histórica del barrio, muy cerca del icónico Caminito, barrio de La Boca.

Según el ministerio, el proyecto abarca 340 metros de la calle Necochea, incluyendo sus transversales Avenida Suárez y Olavarría, hasta Avenida Alte. Brown.

Estas obras buscan no solo resolver problemas de accesibilidad, sino también potenciar la experiencia en uno de los rincones históricos más elegidos por quienes recorren la ciudad.

La calle Necochea guarda una rica memoria boquense: durante décadas fue famosa por sus cantinas, vida nocturna y colorido porteño, complementando la postal tanguera de Caminito.

¿Qué obras se están llevando a cabo en esta calle?

Desde el gobierno porteño indicaron que el entorno será más “amigable” y se podrá disfrutar al máximo con estas nuevas intervenciones:

Veredas continuas y completamente niveladas, para que caminar sea cómodo y seguro para todas las personas.

Ensanche de las veredas, brindando mayor comodidad tanto a los vecinos como a los comercios de la zona.

Incorporación de nuevo arbolado y renovación integral de la iluminación en todo el sector.

Reparación y puesta en valor del mobiliario urbano, para que el espacio público quede renovado y en óptimas condiciones.

Las últimas obras que se hicieron en la calle

De acuerdo al sitio oficial, las últimas obras realizadas fueron en 2013. Aquella vez, se llevó a cabo: