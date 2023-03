Dura respuesta a importadores: "Hay dólares para la producción, no para la joda"

En esta noticia Respuesta oficial

Conclusiones

Una reunión de trabajo organizada por la Confederación de la Mediana Empresa (CAME) con el subsecretario de Política y Gestión Comercial de la Nación , Germán Cervantes, se volvió el escenario más propicio para clarificar dudas y debatir las principales problemáticas que encuentra el sector privado al tramitar permisos para importar .



Luego de explayarse sobre los resultados que arrojó el Sistema de Importación (SIRA) desde su inicio en octubre de 2022 hasta febrero de este año, Cervantes destacó que el nivel de importaciones creció 3% en cantidad, pero lo hizo 11% al comparar la demanda de divisas.

Ante las dificultades que plantean las pequeñas y medianas empresas (pyme) para asegurarse un flujo de insumos, el subsecretario de la cartera de Economía que lidera Sergio Massa, tomó nota y comenzó a brindar respuestas a problemas concretos que surgieron de sectores como marroquinería, calzado, textil, tecnología, entre otros .

Tras una serie de contrapuntos, asumió que la Argentina necesita todo tipo de importaciones, pero señaló que la coyuntura lleva a darle prioridad a insumos para la industria.

"Hay dólares para la producción, no para la joda", dijo Cervantes y marcó que "se llegó a importar por 8.000 millones por mes y hoy se importa 5000 y no cerró ninguna empresa".

En ese sentido, destacó que hay situaciones que tienen relación directa con la brecha cambiaria, y explicó que el nivel de incremento en el volumen de importaciones "no se condice" con la expectativa de crecimiento económico.

Alfredo González, titular de CAME, agradeció la iniciativa de diálogo del Gobierno y convocó a las entidades a canalizar los reclamos a través de la entidad para unificar la información y evitar malos entendidos.

"El crecimiento económico es el resultado del desarrollo de cada una de las unidades económicas que componen el universo pyme, pero se requiere de estabilidad macroeconómica y previsibilidad", señaló González que este jueves fue reelecto al frente de la entidad que nuclea a más de 600 mil pymes.

Contrapuntos

José Luis Lopetegui, responsable de Comercio Exterior de CAME, indicó que "siempre los números aclaran y ponen sobre la mesa sobre qué tenemos que trabajar; las pymes siempre pedimos previsibilidad porque no se puede proyectar a 6 meses si no estamos seguros que nos van a aprobar la SIRA ".

"Necesitamos saber qué se aprueba y por qué, porque no dudamos de los problemas que tienen las pymes y además de asesores somos contenedores", agregó.

Alfredo Bonazzi, titular de la Cámara de la Maquina y Herramientas (CARMAHE), planteó que el sector está en un momento de expansión tanto por la demanda del interior como del exterior, pero tienen bienes de capital trabados . "Hay equipamiento por el que ya se pagó un 20%, que llegó al país, pero quedó en depósito fiscal porque se cayeron las SIMIs que fueron renovadas por SIRA y no se aprueban ".



Gustavo Sacheta, del centro empresario de Río Cuarto , contó que importa entre 4 y 5 contenedores con productos de marroquinería por año y destacó que desde hace 8 meses no recibe aprobaciones , lo que pone en riesgo de "corte" la cadena de comercialización de productos.

Un fabricante de bombas de agua para automóviles y una empresa que comercializa máquinas de coser reclamaron que tampoco reciben conformidad en SIRA pese a haber presentado proyecciones de crecimiento , uno de los puntos que Cervantes marcó como importante.

"No interpreto el problema como un cepo sino como una administración de un recurso escaso para el país que son los dólares, entonces me parece saludable un sistema como SIRA", dijo Carlos Carletti, de la Federación Económica de Mendoza , pero consultó cuál es el criterio de aprobación .



En relación a la región, se enfocó en problemas concretos para el ingreso de equipos de riego y semillas de nogal que "limitan proyectos" . En tanto, Martín Picón, referente de Cámara Argentina de Productos Químicos , señaló que entre el 2 y el 12 de febrero se generó un bache en el ritmo de las autorizaciones.

Respuesta oficial

Aunque interrumpió para hacer aclaraciones, al cierre de las consultas Cervantes se encargó de dar respuesta a los socios de CAME .

Por un lado, planteó que "hay un problema de educación, de entrenar a los despachantes que creen que siguen funcionando bajo el sistema de DJAI, cuánto más cargo más me sale y no, cuánto más limpia la base de datos de la empresa, mejor ".

"La empresa no sabe si el despachante le cargó 70 veces la misma SIRA, nosotros sí, porque lo vemos en sistema y cuando suceden las aprobaciones se genera un error porque está cargado el mismo pedido más de una vez", explicó.

Esto, agregó, "come Capacidad Económica Financiera" una de las mayores preocupaciones entre los empresarios. "El problema no es que el CEF no les da, es que tienen un montón de SIRAS cargadas innecesariamente ", indicó.

En relación a las demoras ocasionadas por el traspaso de SIMI que contaban con aprobación y se demoraron en el tránsito a SIRA , dijo que "se deben aglutinar y resolver en el cortísimo plazo".

Este tema fue planteado también por el Centro de Despachantes de Aduana (CDA) y sus autoridades se comprometieron a avanzar para "agotarlo" y liberar los depósitos fiscales.

Sobre las SIMI que aún quedan "vivas", pendientes de nacionalización, dijo que en mayo se vencen las últimas otorgadas, y que sólo quedan u$s 580 millones.

Conclusiones

Sobre el final, Cervantes asumió que "en un marco de restricción de divisas" existen "cuellos de botellas" en bienes finales particularmente.

"Es un problema porque los comerciantes también generan empleo e invirtieron en la Argentina, pero se hace lo máximo posible para que esa ecuación sea lo más pareja posible ", señaló.