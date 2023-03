"No puedo hablar de un sector en particular porque la situación es muy delicada en general", planteó Daniel Rosato, titular de la agrupación empresaria Industriales Pyme Argentina (IPA) al ser consultado sobre las dificultades que genera la actual dinámica de importación .



En ese marco, mencionó al sector de fibra óptica, textiles y alimentos pero resaltó que "la escasez de dólares para la importación, la caída de las exportaciones de productos industriales, el efecto en los puestos de trabajo y el poder adquisitivo de los trabajadores" , encabezan "las urgencias de las pymes, hoy".

El cepo importador pega en las exportaciones: cuál es la caída que estima la industria



Vaca Muerta garantiza millonario ingreso de divisas: las condiciones de los inversores



"Tenemos que profundizar el diálogo con la Secretaría de Comercio para que las pymes puedan aumentar las exportaciones ", dijo y explicó que "la balanza comercial ya mostró una c aída en las ventas al exterior de 4,8% , por efecto de la sequía, pero también se están descuidando las pymes".

En ese punto contó que muchas firmas locales que habían ganado mercados en el exterior dejaron de exportar por falta de materias primas.

Exportaciones: los planes de los sectores que pueden sumar más dólares en 2023



El cepo importador pega en las exportaciones: cuál es la caída que estima la industria



Según la información oficial, entre el 17 de octubre y mediados de febrero, el Gobierno autorizó mediante el Sistema de Importaciones de la República Argentina (SIRA) la salida de u$s 27.335 millones, por 236.717 solicitudes de 19.048 empresas. "No es que el Gobierno no quiera (aumentar los cupos de importación)", planteó Rosato y apunto a la "gran tormenta económica".

"Los funcionarios están abatidos con tantos reclamos", planteó y luego de reconocer el trabajo de la Aduana para detectar maniobras irregulares de sobre y subfacturación dijo que "hay que seguir escarbando" .

Puntos para el desarrollo

El planteo de Rosato se dio en el marco de la presentación del Cuarto Congreso Industrial del Consenso del Trabajo y la Producción, que se realizará el 23, 24 y 25 de agosto en el Predio Ferial de La Rural de Palermo , junto con la Primera Exposición Nacional e Internacional de Agrupamientos Industriales.

Los industriales pyme se preparan para el próximo Congreso y la Primera Exposición Nacional e Internacional

Además de IPA, la Asociación de Parques Industriales Argentinos (APIA), estará a cargo de la organización del encuentro que busca profundizar el diálogo entre los actores del sector productivo y generar un documento unificado con cinco puntos centrales para el desarrollo del sector Pyme.

En resumen, los pequeños empresarios buscan unificar respuestas a problemas de financiamiento, acceso a divisas y administración del comercio exterior; suministro de energía; en línea con políticas que impulsen el desarrollo de industrias sustentables en el tiempo y que fortalezcan el mercado interno.

El plan de la Aduana para combatir el narcotráfico en la hidrovía



Importaciones: el Gobierno aumentó los aranceles de un sector clave a cambio de inversión



"Si seguimos viviendo de los saldos positivos del sector primario nos vamos a volver a morder la cola", advirtió Mario Sosa, director del Área Internacional del Observatorio IPA.

El presidente de APIA, Rodolfo Games, destacó que el evento incluirá "todo tipo de agrupamientos, como parques industriales, tecnológicos, logísticos y sustentables; como también la participación de zonas francas, clusters y toda la cadena de valor, que incluye a proveedores, inversores, constructores, desarrolladores inmobiliarios y financiadores , entre otros".