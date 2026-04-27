Pese al rescate implementado para Pemex, el déficit de la balanza comercial mexicana sigue al alza, y fue hundido exclusivamente por las importaciones petroleras, de acuerdo con datos del Inegi. En el primer trimestre del año, la balanza comercial petrolera registró un déficit de u$s 6,610.70 millones de dólares, el mayor para un periodo igual desde 2023. El déficit comercial petrolero fue provocado por una caída de las exportaciones, que apenas alcanzaron u$s 1,707 millones, una caída de 25.5% en relación con el mismo periodo del año anterior. A esto se suma un incremento en las importaciones que alcanzaron u$s 4,095 millones, un alza de 1.3% anual. El déficit petrolero fue una losa demasiado pesada para el sector no petrolero, pues pese a alcanzar un superávit de u$s 5,598.86 millones de dólares, y alcanzar su mejor cifra para un periodo igual desde 2020, no alcanzó para tapar el hueco petrolero. El superávit de exportaciones fue provocado principalmente por un alza en los envíos manufactureros y de la minería mexicana. El único sector que registró una baja en las exportaciones fue el agropecuario (-7.69% anual), al ubicarse en u$s 2,219. Pese a la política arancelaria del presidente Donald Trump, las exportaciones manufactureras lograron un alza de 19.4%, impulsadas por los bienes relacionados con las computadoras, tablets, centros de datos e inteligencia artificial. A esto se suma un incremento de 94.8% en el valor de las exportaciones de la industria extractiva. En este sentido, Gabriela Siller, directora de Análisis Económico de Banco Base, mencionó que el crecimiento de las exportaciones no petroleras estuvo impulsado por industrias distintas al sector automotriz. “Lo anterior se observa también a tasa quincenal, de acuerdo con cifras ajustadas por estacionalidad. En el primer trimestre, las exportaciones no petroleras crecieron 4.44% trimestral, con las exportaciones manufactureras avanzando 3.85%. Al interior, las automotrices cayeron 0.48%, retrocediendo por quinto trimestre consecutivo, mientras que las exportaciones del resto de manufacturas crecieron 5.54%”, dijo la analista. Además, reiteró que la caída en las exportaciones automotrices es consecuencia de los aranceles impuestos por Estados Unidos. “Las exportaciones automotrices a Estados Unidos cayeron 8.80% anual en el primer trimestre, en contraste con el crecimiento de 38.40% de estas exportaciones al resto del mundo”, señaló. En este sentido, mencionó que es probable que el deterioro persista si no se alcanza un acuerdo que modere los aranceles al sector automotriz en medio de la revisión del Tratado México-Estados Unidos-Canadá (TMEC).