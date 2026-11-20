La Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPYN) aprobó el llamado a licitación pública para la construcción de un nuevo muelle de catamaranes para el Puerto de Ushuaia.

Con un presupuesto estimado en 12.580 millones de pesos, y un año de duración, la licitación que se publicará en los próximos días permitirá aumentar la capacidad operativa del Puerto de Ushuaia, mejorar la experiencia de los turistas, ordenar el sistema de embarquey desembarque de catamaranes, y llevar las condiciones de seguridad a estándares internacionales.

Los detalles de la licitación fueron presentados ante el sector privado fueguino, durante una visita institucional al Puerto de la que participaron Patricio Cornejo, presidente de la Cámara de Turismo de Tierra del Fuego, Juan Daniel González, titular de la Cámara de Comercio y otras Actividades Empresarias de Ushuaia, Andrea Forti, presidente de la Asociación Fueguina de Agencias de Viajes y Turismo (AAFUVYT) y Gerente de Ventas de Rumbo Sur, María Laura Geuna, integrante de la Comisión Directiva de AAFUVYT, Luis Di Giorgio, presidente de la Asociación de Hoteles de Turismo, y Guillermo García, presidente de la Cámara Hotelera y Gastronómica de Tierra del Fuego.

Recorrida del sector privado de TDF por el Puertos de Ushuaia Fuente: ANPYN

La nueva estructura, con potencial de ampliación, constará de un muelle de 120 metros lineales con disponibilidad en ambas bandas, generando una superficie utilizable de 240 metros, más una pasarela de 62 metros sobre el espejo de agua para el ingreso y egreso de pasajeros.

El proyecto busca solucionar uno de los mayores déficits de infraestructura existentes, aportando una solución definitiva a un reclamo de años del sector. El proyecto fue anunciado en varias ocasiones, pero su presupuesto era destinado a otros fines.

El muelle actual, en tanto, debió ser inhabilitado luego de las auditorías realizadas tanto por la ANPYN como por equipos especializados de la Armada y la Prefectura Naval argentina, que constataron la situación crítica de su estructura, estando al borde de nuevos derrumbes y generando un riesgo de vida para los miles de pasajeros que lo transitaban cada día.

Presentación del proyecto de nueva terminal de Catamaranes y Plan de Obras. Fuente: ANPYN

En ese marco, durante la recorrida institucional los representantes del sector privado se interiorizaron, sobre el del Plan de Obras en marcha y sobre las reparaciones al muelle de catamaranes actual, para reforzar su estructura mediante pilotes hincados, para el recuperar las condiciones de estabilidad poner en valor la estructura existente.

Asimismo, los representantes de las cámaras empresariales, turísticas y económicas provinciales observaron los avances de las obras de renovación y homogeneización de la totalidad de las defensas del muelle principal, que comenzaron en octubre y continuarán durante la temporada, sin afectar la operatoria.

La visita institucional repasó también las tareas en marcha para la reflotación del dique flotante Yerba-3, y su posterior traslado a una zona no operativa, tarea realizada junto a la Armada Argentina, que permitirá recuperar espacio operativo del muelle.