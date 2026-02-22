El Gobierno salió a alertar a los argentinos este domingo tras la escalada de violencia que estalló en México luego del abatimiento de Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). A través de un comunicado publicado en X, la Cancillería recomendó no viajar al estado de Jalisco y extremar las precauciones a quienes ya se encuentren allí. El texto del Ministerio de Relaciones Exteriores es claro: evaluar cuidadosamente la necesidad de viajar a Jalisco y, de no ser imprescindible, postergar el desplazamiento hasta que la situación se normalice. Para los argentinos que ya están en la zona, la recomendación es evitar los puntos con incidentes activos, seguir las instrucciones de las autoridades locales y mantenerse informados únicamente a través de fuentes oficiales. En caso de emergencia, el consulado argentino en México está disponible por dos vías: correo electrónico a cmexi@mrecic.gov.ar y teléfono de guardia al +52 1 55 8556-0472. El detonante fue el operativo militar que acabó con la vida de El Mencho en la localidad de Tapalpa, Jalisco, y la respuesta inmediata del CJNG: bloqueos de rutas con vehículos incendiados, tiroteos y despliegues tácticos que se extendieron a al menos seis estados, incluyendo Michoacán, Colima, Guanajuato, Tamaulipas y Aguascalientes. Jalisco concentra buena parte de los atractivos turísticos más visitados por argentinos en México: Guadalajara, Puerto Vallarta y la Riviera Nayarit, zonas que en las últimas horas registraron cortes de tránsito y donde Air Canada llegó a suspender temporalmente sus vuelos por razones de seguridad. La presidenta mexicana Claudia Sheinbaum salió a dar la cara pocas horas después del operativo. En un mensaje en redes sociales, aseguró que existe “absoluta coordinación” entre el gobierno federal y los ejecutivos de todos los estados, y pidió a la población que se informe únicamente a través de los canales oficiales del Gabinete de Seguridad para evitar la difusión de versiones no confirmadas. “En la mayor parte del territorio nacional se desarrollan actividades con plena normalidad”, afirmó Sheinbaum, intentando acotar el impacto del caos en las regiones más afectadas. “Trabajamos todos los días por la paz, la seguridad, la justicia y el bienestar de México”, cerró. El tono del mensaje presidencial contrasta con las imágenes que circulan en redes sociales, donde se ven autopistas bloqueadas y columnas de humo en varias ciudades. La brecha entre el discurso oficial y la situación en el terreno es uno de los elementos que más tensión genera en la cobertura periodística del operativo. Si te encontrás en Jalisco o en cualquier estado con alertas activas, estas son las recomendaciones vigentes: No te muevas hacia zonas con incidentes reportados ni uses rutas interurbanas hasta que las autoridades confirmen que están despejadas. Revisá periódicamente el sitio de la Cancillería argentina (cancilleria.gob.ar) y el perfil oficial en X (@CancilleriaARG) para actualizaciones. Guardá el número consular y tenés activo el roaming o una SIM local para poder comunicarte en caso de necesidad.