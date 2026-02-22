La embajada de Estados Unidos en Ciudad de México emitió una alerta a sus ciudadanos “debido a las operaciones de seguridad en curso y a los bloqueos de carreteras y actividades delictivas relacionados", a raíz de los reportes del abatimiento de Nemesio Oseguera, “El Mencho”, líder del Cartel Jalisco Nueva Generación. En un comunicado, la embajada recomendó “a los ciudadanos estadounidenses que se encuentren en los lugares mencionados (...) permanecer en sus hogares hasta nuevo aviso”. Las ubicaciones a destacar, dice la embajada estadounidense, incluyen los estados de Jalisco (Puerto Vallarta, Chapala y Guadalajara), Tamaulipas ( Reynosa y otros municipios), algunas áreas de Michoacán, Guerrero y Nuevo León. La embajada recomienda a sus ciudadanos estas medidas a tomar: