El Ejército mexicano le puso fin este domingo a la carrera criminal de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, fundador y máximo líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). El operativo se llevó a cabo en la localidad serrana de Tapalpa, en el estado de Jalisco, y fue confirmado por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) en un comunicado oficial. Según el parte militar, fuerzas especiales del Ejército, aeronaves de la Fuerza Aérea y la Fuerza Especial de Reacción Inmediata de la Guardia Nacional ejecutaron la operación en coordinación con el Centro Nacional de Inteligencia y la Fiscalía General de la República. Las autoridades aclararon que, aunque la identidad del abatido fue confirmada por funcionarios de alto nivel, los organismos periciales correspondientes aún deben completar el proceso formal de identificación. Tres militares resultaron heridos durante el enfrentamiento y fueron trasladados a instalaciones sanitarias de la Ciudad de México para recibir atención de urgencia. En total, cuatro presuntos miembros del CJNG murieron en el lugar y otros tres fallecieron mientras eran trasladados en aeronave a la capital. La noticia desencadenó en pocas horas una ola de violencia en varias provincias mexicanas. Se registraron bloqueos carreteros y despliegues tácticos simultáneos en al menos seis estados: Jalisco, Michoacán, Colima, Guanajuato, Tamaulipas y Aguascalientes. En Guadalajara y Puerto Vallarta se reportaron incendios de vehículos, y Air Canada suspendió temporalmente sus operaciones en el aeropuerto de Puerto Vallarta por razones de seguridad. Esta táctica no es nueva: en 2020, tras la captura de Rubén Oseguera González, “El Menchito”, hijo de El Mencho, la organización respondió con bloqueos y ataques en Jalisco y estados vecinos. El patrón se repitió este domingo con mayor intensidad. La presidenta Claudia Sheinbaum, consultada a la salida de un acto oficial en Coahuila, indicó que sería el gabinete de seguridad encabezado por Omar García Harfuch quien brindaría los detalles del operativo. García Harfuch, por su parte, se apresuró a reconocer públicamente el trabajo de las Fuerzas Armadas en sus redes sociales. Oseguera Cervantes tenía 59 años y había nacido en Aguililla, Michoacán. En la década de 1980 fue arrestado en California, y a su regreso a México se vinculó con Ignacio Coronel Villarreal, “Nacho Coronel”, uno de los líderes históricos del Cártel de Sinaloa. Tras la muerte de Coronel en 2010, junto con Erik Valencia Salazar fundó el CJNG, que creció hasta convertirse en uno de los principales distribuidores de drogas sintéticas del mundo. La DEA llegó a ofrecer 15 millones de dólares por información que condujera a su captura, la misma cifra que en su momento se puso sobre la cabeza de El Chapo. El gobierno de Donald Trump, por su parte, había designado al CJNG como organización terrorista a comienzos de 2025, lo que amplió significativamente la capacidad de acción de los agentes estadounidenses contra la estructura. El operativo contó además con información complementaria provista por autoridades de Estados Unidos, en el marco de la cooperación bilateral. Sara Carter, designada zar antidrogas de la administración Trump, celebró el resultado en sus redes y advirtió que los cárteles estaban respondiendo a la acción.