Altas fuentes del Gobierno le confirmaron a El Cronista que finalmente dieron marcha atrás con el aceleramiento de la aprobación del Tratado de Cooperación de Patentes (PCT), al cual se comprometieron en adherir antes del 30 de abril en el marco del acuerdo comercial con Estados Unidos. “No llegamos antes del 30. Cancillería pidió que esperemos”, confiaron fuentes del oficialismo a este medio, luego de que en Diputados se suspendiera la reunión informativa prevista para esta semana. La decisión, según enmarcaron funcionarios al tanto de la negociación, se conforma por múltiples factores. “Estamos esperando que Estados Unidos implemente también el acuerdo comercial, tras la complicación que tuvo con la Corte", confió una fuente con terminales en el país norteamericano. Tal como adelantó El Cronista en exclusiva, todo el acuerdo está siendo revisado por el fallo judicial que anuló los gravámenes de Donald Trump. A su vez, desde el Gobierno confirmaron que también hubo influencia de “estos planteos con los laboratorios y la reserva al Capítulo II” del Tratado", en referencia al informe técnico preliminar que provee el PCT y que, si bien no es vinculante, destraba el hecho de que el Instituto Nacional de Propiedad Industrial (INPI) tarde una década en realizar un patetentamiento. El conflicto surge porque esta revisión podría incentivar la avanzada de los competidores. “La adhesión plena abre la posibilidad de que el INPI sea designado en el futuro como Autoridad de Examen Preliminar Internacional. Eso implica ingresos, expertise y jerarquía institucional. Rechazar el Capítulo II cierra esa puerta”, defendieron desde el ministerio de Desregulación. Federico Sturzenegger se metió de lleno en la polémica con los laboratorios nacionales en redes este miércoles, a partir de una nota periodística que evidenció los chats de empresarios que discutían contraposiciones por las patentes. “El PCT nada tiene que ver con la aprobación de patentes, es tan solo un sistema sobre cómo presentar patentes”, atajó. “Por eso lo de los medicamentos es marginal a este tema, lo relevante es poder darle protección intelectual a nuestros científicos, al CONICET y a nuestra industria. Hoy patentan fuera de Argentina porque su país no les da protección. Pero, claro, patentar afuéralos implica un costo. Pongamos el foco en nuestros científicos", aseveró. Esta semana un conglomerado de diputados, senadores, funcionarios y empresarios viajaron a Estados Unidos invitados por la Red de Acción Política (RAP), que realizó un summit en Boston. De hecho, otra de las razones por las cuales cancelaron el plenario en el Congreso es porque el secretario de Desregulación, Alejandro Cacace, no iba a poder asistir a defender el Tratado por el compromiso en EE.UU. El evento también propagó que se desaten las presiones por el avance en el PCT. Estados Unidos históricamente reclamó la modificación de la normativa en materia de patentes en la Argentina y ante la avanzada del Gobierno para alinearse con Trump, los industriales vienen pidiendo ventajas para poder competir antes de abrir ese mercado. ¿Hay forma de que se destrabe? Desde el oficialismo por ahora solo confirmaron que no hay posibilidad de cumplir con el plazo del 30 de abril, el cual se estableció porque es cuando se presenta el informe que evalúa las legislaciones de los países. La idea en Diputados es llamar a una sesión el 22 de abril, la semana que viene, para avanzar con Ley Hojarascas, pero fuentes del oficialismo confirmaron que no incluirán al PCT. La otra semana tiene como impedimento que la fecha disponible para ir a sesión es justo cuando el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, se presentará para el informe de gestión -el 29-. Si definen que se reabra el recinto será recién mirando a mayo, con el plazo del acuerdo incumplido. Esperan que este viernes Cancillería de una mejor definición sobre cómo proceder, mientras que terminan de negociar cómo ajustar la política arancelaria. Por caso, debido a esta negociación que se mantiene desde el fallo de la Corte Suprema estadounidense, el Acuerdo de Comercio e Inversión Recíprocos firmado en febrero todavía no fue remitido al Congreso.