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Las soluciones caseras para mantener los ambientes limpios y libres de malos aromas son cada vez más populares. Una de las más elegidas es la mezcla de hojas de laurel y bicarbonato de sodio, ingredientes sumamente presentes en miles de hogares que pueden usarse para refrescar espacios cerrados y favorecer las rutinas de limpieza cotidianas.
La mezcla destaca por su bajo costo, sencilla preparación y por no incluir ningún producto químico complejo o aerosoles comerciales.
Mezclar hojas de laurel con bicarbonato de sodio: por qué lo recomiendan y para qué sirve
Esta combinación permite aprovechar las propiedades de ambos ingredientes: por un lado el bicarbonato de sodio es conocido por su eficacia para neutralizar malos olores. Por el otro, las hojas de laurel aportan fragancia con sus aceites aromáticos naturales.
Juntos pueden utilizarse para
- Reducir olores desagradables en ambientes cerrados
- Mantener más frescos armarios, cajones y heladeras
- Complementar la limpieza habitual de algunas superficies del hogar
- Ayudar a limitar la proliferación de bacterias y hongos en espacios con poca ventilación
- Aportar un aroma natural sin necesidad de fragancias sintéticas
Cómo preparar la mezcla de laurel y bicarbonato
Esta preparación es simple y puede realizarse en pocos minutos
Ingredientes
- Seis hojas de laurel secas
- Dos o tres cucharitas de bicarbonato de sodio
Cómo ponerla en práctica paso a paso
- Asegurarse de que las hojas de laurel estén completamente secas
- Triturar o cortar las hojas en trozos pequeños
- Mezclarlas con el bicarbonato de sodio
- Guardar la preparación en un recipiente hermético
Información importante que todos deben conocer antes de poner en práctica esta mezcla
Aunque puede convertirse en una ayuda para el mantenimiento cotidiano del hogar, la preparación jamás será reemplazo una desinfección profesional.