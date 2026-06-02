Las soluciones caseras para mantener los ambientes limpios y libres de malos aromas son cada vez más populares. Una de las más elegidas es la mezcla de hojas de laurel y bicarbonato de sodio, ingredientes sumamente presentes en miles de hogares que pueden usarse para refrescar espacios cerrados y favorecer las rutinas de limpieza cotidianas.

La mezcla destaca por su bajo costo, sencilla preparación y por no incluir ningún producto químico complejo o aerosoles comerciales.

Mezclar hojas de laurel con bicarbonato de sodio: por qué lo recomiendan y para qué sirve

Esta combinación permite aprovechar las propiedades de ambos ingredientes: por un lado el bicarbonato de sodio es conocido por su eficacia para neutralizar malos olores. Por el otro, las hojas de laurel aportan fragancia con sus aceites aromáticos naturales.

Juntos pueden utilizarse para

Reducir olores desagradables en ambientes cerrados

Mantener más frescos armarios, cajones y heladeras

Complementar la limpieza habitual de algunas superficies del hogar

Ayudar a limitar la proliferación de bacterias y hongos en espacios con poca ventilación

Aportar un aroma natural sin necesidad de fragancias sintéticas

El bicarbonato de sodio es un gran aliado dentro de las rutinas de limpieza caseras. Fuente: Shutterstock Luis Echeverri Urrea

Cómo preparar la mezcla de laurel y bicarbonato

Esta preparación es simple y puede realizarse en pocos minutos

Ingredientes

Seis hojas de laurel secas

Dos o tres cucharitas de bicarbonato de sodio

Cómo ponerla en práctica paso a paso

Asegurarse de que las hojas de laurel estén completamente secas

Triturar o cortar las hojas en trozos pequeños

Mezclarlas con el bicarbonato de sodio

Guardar la preparación en un recipiente hermético

Información importante que todos deben conocer antes de poner en práctica esta mezcla