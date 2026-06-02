El Departamento de Seguridad Pública de Texas (DPS) anunció un importante cambio en el proceso para obtener licencias de conducir comerciales (CDL) y los permisos de aprendizaje comercial (CLP).

Desde el 1 de junio de 2026, todos los exámenes teóricos para estos documentos se realizan exclusivamente en inglés.

Esta medida modifica el sistema que se encontraba vigente hasta el momento, ya que anteriormente las pruebas de conocimientos podrían rendirse tanto en inglés como en español.

Texas cambia para siempre la licencia de conducir en junio

De acuerdo con lo informado por el DPS, desde junio 2026 todos los exámenes escritos y automatizados para obtener una licencia de conducir comercial deben completarse únicamente en inglés.

Además, las autoridades detallaron que no se permitirá el uso de intérpretes durante estas evaluaciones.

El organismo explicó que la decisión busca adecuar los procedimientos de Texas a los requisitos de dominio del inglés establecidos por la Administración Federal de Seguridad de Autotransportes (FMCSA).

Los exámenes sólo se realizarán en inglés. Fuente: Shutterstock Nomad_Soul

Qué cambió para quienes solicitan en junio una licencia de conducir de este tipo

Las personas que tengan programado un examen de conocimientos para una CDL desde el 1 de junio deben presentarse preparados para rendir todas las evaluaciones en inglés.

El DPS recordó que los materiales de estudio actualizados y el Manual de Conductor de Vehículos Comerciales de Texas están disponibles de forma gratuita a través de su sitio web oficial.

Controles en las carreteras confirmados para todos estos conductores

El organismo estatal informó además que los agentes del DPS y otros inspectores certificados seguirán realizando evaluaciones del dominio del inglés durante los controles de tránsito rutinarios y en estaciones de peaje.

Las autoridades indican que estas verificaciones forman parte de las medidas destinadas a garantizar que los conductores comerciales puedan comunicarse adecuadamente y cumplir con las regulaciones federales.