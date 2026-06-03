Mantener el pasaporte mexicano vigente es un requisito crucial para todos los ciudadanos y extranjeros naturalizados que tengan la intención de viajar internacionalmente en los próximos meses. Sin este documento en regla, no solo enfrentarán problemas con las autoridades nacionales e internacionales al momento de ingresar o salir del país, sino que tampoco podrán abordar ningún vuelo.

En este contexto, verificar la validez futura del pasaporte se torna esencial para prevenir imprevistos y demoras inconvenientes en aeropuertos, dado que sin un ejemplar en regla, el ingreso y la salida del país se verán severamente comprometidos.

Asimismo, los mexicanos que planeen viajar a Estados Unidos deberán considerar que se requerirá que el documento esté vigente para poder gestionar otros permisos de viaje necesarios, tales como la visa americana o la Tarjeta de Cruce Fronterizo (BCC).

Por qué México puede prohibir el ingreso y la salida del país a estas personas

Las aerolíneas exigen a todos los viajeros un pasaporte válido al momento de salir del país. Los ejemplares caducados no son aceptables y pueden ocasionar significativas demoras e incluso la pérdida del vuelo hasta que se presente un ejemplar vigente.

En esta línea, Estados Unidos también impone como requisito fundamental a visitantes mexicanos -salvo ciertas excepciones por tierra o mar- la presentación de un pasaporte en vigencia, aunque por pertenecer al “club de los seis meses” los nacionales de este país están exentos de cumplir con la obligación de que el documento posea además una validez futura de seis meses.

El pasaporte mexicano debe encontrarse completamente en vigencia para viajar internacionalmente. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Cómo realizar la renovación del pasaporte mexicano para facilitar un viaje sin contratiempos

De acuerdo con los requisitos establecidos por el Gobierno de México, durante la entrevista consular con los funcionarios, los solicitantes deberán

Presentar su pasaporte original : en caso de robo o extravío, es necesario levantar un acta ante la autoridad correspondiente y seguir las indicaciones que proporcionen las autoridades competentes.

Acreditar la nacionalidad mexicana : se recomienda llevar el acta de nacimiento emitida por la oficina del registro civil o la oficina consular, un certificado de nacionalidad mexicana, una declaratoria de nacionalidad mexicana por nacimiento, una carta de naturalización, una cédula de identidad ciudadana o un certificado de matrícula consular.

Presentar una identificación oficial vigente original: un ejemplo sería la credencial para votar emitida por el INE.

Cuánto es el tiempo de validez del pasaporte mexicano

Es de suma importancia tener en cuenta que la validez del pasaporte mexicano estará sujeta a la edad de cada individuo.

3 años: para menores de edad.

para menores de edad. 6 años: para aquellos que tienen entre 3 y 17 años, así como para adultos que no requieren una mayor vigencia.

para aquellos que tienen entre 3 y 17 años, así como para adultos que no requieren una mayor vigencia. 10 años: únicamente para las personas que son mayores de 18 años.

Información esencial para quienes deban renovar su pasaporte mexicano con fines de viaje

Las autoridades indican que, aunque es posible renovar el pasaporte cuando el ejemplar se encuentra vigente -por ejemplo, en caso de daños que pudieran generar inconvenientes con las autoridades- no se permite poseer más de un pasaporte simultáneamente.