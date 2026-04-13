La Cámara de Diputados suspendió la reunión plenaria prevista para este martes a las 16.30 para comenzar a tratar la adhesión de la Argentina en el Tratado de Cooperación de Patentes (PCT), uno de los pasos clave del Gobierno para cumplir con el acuerdo con Estados Unidos. El encuentro estaba previsto para este martes a las 16:30 en las comisiones de Relaciones Exteriores y Culto, Legislación General e Industria. El oficialismo re-programará el debate para la semana entrante, cuando ya planean ir a sesión el miércoles 22 de abril. Los tiempos en la Cámara baja habilitan que puedan conseguir el dictamen el día antes de ir al recinto. El Gobierno busca cumplir con el plazo del 30 de abril que acordó en el Acuerdo comercial y de inversiones recíprocas firmado con el gobierno de Donald Trump en febrero pasado. Argentina es uno de los pocos países de la región fuera del PCT y se trata de uno de los grandes frentes que buscan cumplir para avanzar en una reforma integral sobre Propiedad Intelectual. El motivo detrás de la suspensión tiene que ver con un viaje a Estados Unidos por parte de un grupo de diputados y funcionarios del Ministerio de Desregulación que pensaban asistir al Congreso a defender el tratado internacional. La comitiva fue invitada por la ONG Red de Acción Social (RAP). Viajarán decenas de dirigentes políticos, entre ellos 19 diputados nacionales y seis senadores. El destino es Boston, para participar de una convención sobre Inteligencia Artificial en la Universidad de Harvard, y el Massachusetts Institute of Technology, como parte del Simposio RAP 2026. Algunos de los nombres de los legisladores que estarán presentes son Nicolás Massot (PU), Fernanda Ávila (Elijo Catamarca), Nancy Picón Martínez (Producción y Trabajo), Yamila Ruiz (Innovación Federal) y Carolina Basualdo (PU). De la red de políticos que aglutina la RAP se encuentran los gobernadores Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Martín Llaryora (Córdoba), Ignacio Torres (Chubut), y legisladores nacionales como Natalia Gadano (Santa Cruz), Santiago Santurio (LLA), y Carlos “Camau” Espínola (Corrientes). También asistirán integrantes del bloque de La Libertad Avanza, como el santafecino Nicolás Mayoraz, el exministro de Defensa, Luis Petri, y Silvana Giudici. También el propio secretario de Desregulación Alejandro Cacace, quien ya se encontraba en el país norteamericano para participar de una conferencia y participará de la jornada en el MIT. “Fue una cuestión de agenda sobre quiénes iban a participar del Ministerio, están viendo para cuándo reprogramarla”, confirmaron tanto fuentes del Congreso como de la cartera ante El Cronista. Lo peculiar fue que Diputados haya agendado la reunión en primer lugar para esta semana, ya que el viaje estaba programado hace tiempo. Desde el Gobierno están seguros de que, pese a haber suspendido del debate, la fecha de adhesión está intacta. “PCT sale sí o sí, es condición para el acuerdo, en breve tiene que haber nueva fecha”, insistieron. Fuentes del ministerio que comanda Federico Sturzenegger ya anticiparon a El Cronista cuáles van a ser los puntos principales de la defensa ante el parlamento, que reflotará un expediente que ya tiene aprobación desde el 1998 en el Senado, tal como contó este diario. El PCT permite presentar una sola solicitud internacional para preservar la prioridad de patente, mientras se decide en qué países avanzar. “Hoy los inventores argentinos deben tramitar sus patentes internacionales desde oficinas de Brasil, Chile o Estados Unidos. Sin oficina receptora propia en el país, pierden tiempo y pagan costos extras”, defienden desde Desregulación. Con la adhesión, el INPI se convertirá en oficina receptora local. Los investigadores del CONICET, startups y pymes tecnológicas podrán iniciar el proceso directamente desde Argentina. El sistema otorga 30 meses para evaluar si vale la pena extender la patente en cada país, mientras que hoy el plazo es de solo 12 meses, lo que obliga a “gastar a ciegas”. Desde el Gobierno también informan que los solicitantes argentinos accederán a descuentos de hasta el 90% en tasas internacionales. El PCT reduce el costo de entrada al mercado global para quienes tienen menos recursos. El CONICET y su red universitaria representan el 26,9 % de las solicitudes PCT de origen argentino, y esa proporción es una de las más altas de América latina. “La ciencia pública argentina ya compite en el sistema internacional. La no adhesión solo genera trabas administrativas y costos adicionales para ella”, sostienen. Mabxience, Laboratorios Bagó, Biogénesis Bagó y Laboratorios Andromaco ya protegen sus desarrollos con el PCT desde oficinas de otros países porque Argentina no forma parte, y la adhesión les daría acceso directo, más barato y más simple. También formalizaría lo que estos laboratorios ya hacen desde afuera: el PCT entrega un informe técnico preliminar no vinculante, lo emiten oficinas de primera línea y sirve de guía para el INPI, y ese análisis previo aligera la carga sobre un organismo que hoy demora entre ocho y diez años en resolver patentes complejas. El tratado no debilita al INPI, según sostienen fuentes del Gobierno, ya que le aporta herramientas de calidad. La adhesión plena abre la puerta para que el INPI sea designado Autoridad de Examen Preliminar Internacional, como ya lo es en Brasil. “Eso significaría ingresos, expertise y mayor jerarquía institucional. Rechazar el Capítulo II cerraría esa posibilidad”, aseguran.