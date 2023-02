El gobierno nacional se refirió a la protesta de la Mesa de Enlace convocada para el próximo 28 de febrero, y cruzó a los dirigentes del campo que la impulsan. Asimismo, descartó rotundamente que haya un cambio en las retenciones a las exportaciones agropecuarias como pide el sector.

Juan José Bahillo, secretario de Agricultura de la Nación, fue el encargado de hacer pública la postura oficial sobre el tractorazo convocado por las cuatro entidades gremiales del campo para la semana que viene. "Nosotros tenemos una agenda de trabajo, lo que hagan las entidades es un asunto de ellos", dijo tajantemente en declaraciones a El Destape Radio.

Sobre el viejo pedido de la Mesa de Enlace para eliminar o reducir las retenciones a las exportaciones, el funcionario nacional subrayó: "No está en agenda. Hoy no es posible y no está en evaluación. Tenemos una coyuntura de restricciones macroeconómicas por la deuda que nos dejó el Gobierno anterior".

El Gobierno tienen "buenas expectativas con la Soja y con el maíz tenemos un poco menos, es muy importante si llueve en el proceso de floración".

El campo se vio afectado este año por un nuevo fenómeno de La Niña que trajo una fuerte sequía. Esta escasez de agua provocó un fuerte impacto en la producción de los cultivos, golpeados nuevamente la última semana por una fuerte helada que redujo aún más las previsiones de liquidación.

La respuesta del Gobierno a la Mesa de Enlace

"No tenemos la brecha cambiaria que tenemos porque queremos", agregó Bahillo sobre una de las principales críticas que tiene el campo sobre la liquidación de granos. Reciben un porcentaje del dólar oficial, un número muy alejado de las cotizaciones financieras y del blue.

El ministro también analizó que se venía "de una cosecha récord. La sequía tuvo un impacto porque tuvo una duración de tres años pero se agudizó en los últimos seis meses" y agregó que de todas formas en el Gobierno tienen "buenas expectativas con la Soja y con el maíz tenemos un poco menos, es muy importante si llueve en el proceso de floración".

Otro de los temas fuertes que analizan desde Agricultura es el de la gripe aviar, una preocupación a nivel global. "hay que hacer un esfuerzo grande entre el sector privado y el público para evitar que ingrese al sistema productivo. Hay sistemas de seguridad muy grande y hay que evitar que la gripe ingrese en las granjas", aseguró.





NOTICIA EN DESARROLLO