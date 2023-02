Dólar soja 3: el dilema por la liquidación de dólares trae a la mesa a las retenciones

Con la necesidad de conseguir dólares para aliviar la restricción a las importaciones y acumular reservas, tras las medidas para el campo para paliar el efecto de la sequía, el Gobierno trabaja en cómo generar la liquidación de divisas luego de las dos ediciones de "dólar soja" del año pasado.

El nuevo paquete de alivio de Sergio Massa para el campo tiene un costo fiscal de $ 120.000 millones entre el aporte de AFIP, el fondeo del Banco Nación y las líneas especiales, bajo el escenario de que todos los productores afectados lo demandan. Pero el auxilio negociado no alcanza para estimular las liquidaciones como alternativa a un "dólar soja 3" que genera cada vez más reparos.

El "dulce" de un tipo de cambio diferenciado engolosinó a los exportadores de soja y la pregunta es con qué seducir a los productores, una definición que llegará hacia abril y que pone sobre la mesa un tema ríspido para la coalición oficialista como las retenciones.

Pese a los cálculos que estiman pérdidas de hasta u$s 15.000 millones por la sequía, en el Gobierno todavía tienen esperanzas para la soja. No terminó la fecha de la siembra, remarcan, y la expectativa es que la producción se acerque a los niveles de la cosecha pasada.

El Fondo Monetario Internacional, en tanto, espera que la Argentina cumpla las metas que este año demandarán la acumulación de unos u$s 4600 millones de dólares en las reservas. El organismo está en contra del tipo de cambio diferenciado que representó el dólar soja 3 y creen que el recurso se agota como fuente de dólares . Como admiten también en el Gobierno, generó diferencias con otros sectores de la agroexportación.

El FMI vería con mejores ojos una baja paulatina de las retenciones. De hecho, el acuerdo plantea la salida gradual de la medida y del cepo cambiario. Hoy en el Gobierno aclaran que no hay condiciones para salir del cepo y bajar retenciones de forma masiva. Pero podría funcionar a modo de "zanahoria" para forzar liquidaciones.

Para algunos economistas del kirchnerismo, como ex el viceministro de Economía de Cristina Kirchner y más recientemente secretario de Comercio Interior, Roberto Feletti, las retenciones son la forma de garantizar los ingresos para asegurar el pago de deuda.

Pero en el Ejecutivo se reconocen "pragmáticos, no dogmáticos". Si el modelo del dólar soja no va más, la alternativa de la baja de retenciones tiene que cumplir condiciones, como el gradualismo y la responsabilidad en las cuentas públicas . La ecuación no puede desfinanciar al Estado cuando intenta además cumplir con una meta fiscal del 1,9%/PBI en medio de la presión interna para mejorar ingresos y donde se prevén mayores esfuerzos para preservar el humor social en un año electoral.

Sobre la necesidad de acumular reservas y evitar desacelerar la actividad por la falta de importaciones, que según cálculos privados pueden dejar un magro margen de u$s 4000 millones por mes para compras en el exterior, el Gobierno recuerda que este año no impactará de la misma forma el costo de la guerra que demandó u$s 5000 millones -según los cálculos oficiales- y suman el alivio que generaría el Gasoducto Néstor Kirchner junto con el aporte de bancos internacionales y la mejora de los precios de los commodities para descomprimir las necesidades.

