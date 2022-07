Las críticas del acto por los 28 años del atentado a la AMIA no alcanzaron al Gobierno

No es justamente para festejar, pero el Gobierno no ocultó su satisfacción porque no tuvo que padecer silbatinas ni insultos en el acto por los 28 años del atentado de la AMIA. Apenas un mínimo intento de reprobación que no se generalizó.

AMIA: "¿Cómo se explica tanta impunidad?" Reclamo masivo en el acto a 28 años del mayor atentado terrorista en Argentina



El reclamo de las nuevas autoridades de la mutual judía fue contundente, pero entre los organizadores había temor de que los recientes episodios en torno al avión iraní-venezolano que mantienen en alerta a la comunidad, encresparan los ánimos.

Sin embargo, quizás por el duro discurso de Amos Linetzky, nuevo titular la AMIA que se lamentó porque "en materia de terrorismo estamos como hace 30 años" y se preguntó "¿qué estamos esperando para reaccionar?", o porque la comunidad considera que el Ejecutivo es poco lo que tiene que hacer, el Gobierno no tuvo que pagar un costo adicional al de las administraciones anteriores por la actividad que tiene la causa del atentado en la fiscalía que conducen Sebastián Basso y Julio Miranda.





La Casa Rosada fue representada por el ministro de Educación, Jaime Perzsyck, que evitó la prensa, y por el secretario de Culto, Guillermo Olivieri, que habló con todos los medios que se lo solicitaron, incluido El Cronista. El funcionario, amigo personal de Alberto Fernández, contó la reunión que hubo en Casa Rosada con las nuevas autoridades de la AMIA, donde también participaron el canciller Santiago Cafiero y la portavoz Gabriela Cerruti, y contó que "el Presidente se comprometió a redoblar los esfuerzos para que la justicia avance en el procesamiento de los responsables".

A días del 28º aniversario del atentado, Alberto Fernández se reunió con la AMIA

Como cada año, el acto arrancó a las 9.53 con las sirenas que señalan el momento en que explotó la traffic frente al edificio y se llevó la vida 85 argentinos que estaban dentro o en las inmediaciones del edificio. Fue, otra vez, el momento más dramático del evento, ese minuto desgarrador que muestra, año a año, que la herida se mantiene abierta.

Inmediatamente después se hizo un arreglo floral con 85 rosas rojas, una por cada una de las víctimas, que fue nombrada desde el escenario. La rosa 86 fue para el fiscal Alberto Nisman, quien apareció muerto horas antes de declarar en la Cámara de Diputados con la supuesta información que había obtenido sobre complicidad de autoridades argentinas con el régimen iraní.

Frente al escenario, que este año se colocó de espaldas a la avenida Córdoba y mirando hacia la avenida Corrientes, se ubicaron los familiares de las víctimas y asistentes al Foro Latinoamericano de Combate al Antisemitismo. El Foro sesionó ayer domingo y continuará hoy con la presencia de Deborah Lipstadt, enviada especial para el Monitoreo y Combate del Antisemitismo del Departamento de Estado de los Estados Unidos; Fernando da Silvia Comim, procurador del Estado de Santa Catarina, Brasil; Daniel Dayan, presidente del Museo del Holocausto; y Fernando Lottenberg, comisionado de la OEA para el monitoreo y la lucha contra el antisemitismo, entre otros.

El Foro fue organizado por el Congreso Judío Latinoamericano y llevó al evento de la AMIA a tres micros con los oradores e invitados quienes, en la mayoría de los casos, participaron por primera vez del sentido homenaje.

Entre quienes ya tienen varios actos frente a la mutual en su haber pudo verse a la presidenta del PRO Patricia Bullrich, el ex secretario de Derechos Humanos Claudio Avruj, los diputados Ricardo López Murphy, Fernando Iglesias y Hernán Lombardi, los ex embajadores (en China) Diego Guelar y (en Israel) Mariano Caucino, el director del Teatro Colón Jorge Telerman y el abogado Ricardo Gil Lavedra, entre otros.

En representación del jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, estuvieron el ministro de Gobierno, Jorge Macri, el secretario general y de relaciones internacionales, Fernando Strafacce, y el ministro de Seguridad, Marcelo Alessandro.

Se destacó la presencia del embajador norteamericano en la Argentina, Marc Stanley, que se ubicó detrás en la zona de invitados, junto a su esposa y dos discretos responsables de seguridad. También se la vio a la embajadora (saliente) Galit Ronen y otros funcionarios de la embajada de Israel.

Al concluir el acto, el Presidente posteó en sus redes sociales que "A 28 años del atentado a la AMIA, volvemos a decir 'presente'. Por las 85 personas asesinadas aquella mañana, por sus familias y por toda la Argentina. Tenemos memoria. Buscamos justicia", con una foto de la búsqueda que se estaba realizando en esa jornada.

También Mauricio Macri dio un mensaje por Twitter. "Hoy recordamos a las víctimas y acompañamos a sus familias. Tenemos memoria. Exigimos justicia", fue el posteo del ex presidente, que asistió en el 2019 al evento que realizó AMIA.