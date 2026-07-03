AMIA, DAIA y Familiares de las Víctimas convocan a toda la sociedad a participar del Acto Central por el 32° aniversario del atentado terrorista contra la sede de AMIA, que se realizará el viernes 17 de julio frente a Pasteur 633.

Bajo el lema “Hoy no podemos perder la memoria”, el acto comenzará a las 9:53 con el sonido de la sirena, hora exacta en la que fue perpetrado el ataque en 1994. Este año, la fecha del aniversario coincide con Shabat, por lo que, en respeto a esa observancia, la conmemoración se adelanta al viernes 17 de julio.

Frente al mismo edificio que fue blanco del terrorismo internacional, la convocatoria reunirá nuevamente a todas las voces comprometidas con el reclamo de justicia, la denuncia de la impunidad persistente en la causa y la memoria de las personas asesinadas en el atentado.

La masacre, cuya planificación y ejecución fueron acreditadas por la justicia argentina a Irán y a integrantes de Hezbolá, dejó 85 víctimas fatales y más de 300 heridos. Hasta hoy, ninguna persona ha sido condenada. El crimen fue declarado por la justicia argentina como de “lesa humanidad” y, por lo tanto, imprescriptible.

Al respecto, el presidente de AMIA, Osvaldo Armoza , remarcó: “Treinta y dos años después, el crimen sigue impune. No hay un solo responsable cumpliendo su pena por el atentado terrorista perpetrado el 18 de julio de 1994. Sabemos quiénes cometieron este crimen. Sin embargo, ninguno de los señalados por la justicia fue aún extraditado ni llevado ante un tribunal“, agregó.

Armoza advirtió que la impunidad “no es solamente ausencia de castigo”, sino también "un mensaje peligroso hacia el mundo: que el terrorismo puede actuar sin consecuencias. Que asesinar a 85 personas puede quedar sin respuesta. Esa misma impunidad constituye, en sí misma, una segunda agresión contra las víctimas y sus familiares. Sin justicia, el atentado se sigue repitiendo cada día“, concluyó.