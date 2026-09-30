El Gobierno expulsó a 20.000 personas del país: el 72,3% eran extranjeros con “perfiles de riesgo, condenados y penas detectadas”.

El vocero presidencial, Adrián Ravier, afirmó este martes que entre las más de 20.000 personas rechazadas, expulsadas o extraditadas del país hay “posibles terroristas o personas que pueden amenazar la seguridad nacional”. Luego admitió que la cifra incluye también extranjeros que simplemente no cumplían los requisitos para ingresar a la Argentina.

Ravier respondió así a las consultas formuladas durante su habitual conferencia de prensa semanal sobre las declaraciones del presidente Javier Milei, quien había hablado de unos 30.000 “terroristas” a los que se habría impedido permanecer o ingresar al país.

El vocero vinculó las cifras con la reforma de la política migratoria implementada por el Gobierno y afirmó que hasta diciembre de 2023 “la Argentina en sus fronteras nacionales era un colador”.

Ravier informó el número de casos expulsión de extranjeros

En su habitual conferencia de prensa, Ravier explicó que “Hay un informe del Ministerio de Seguridad que dirige Alejandra Monteoliva en el cual se contabilizan 20.630 casos entre el 1 de diciembre de 2025 y el 13 de septiembre de 2026”. Según precisó, el 72,3% de esos casos corresponde a “extranjeros que, queriendo ingresar a la Argentina, fueron rechazados o no fueron admitidos”.

El vocero presidencial aclaró los dichos de Javier Milei sobre la expulsión de extranjeros del país.

El vocero señaló que entre esos casos existen “perfiles de riesgo”, personas condenadas o con penas detectadas, pero también extranjeros que sencillamente “no cumplen con los requisitos para ingresar a la Argentina”.

En cuanto a los expulsados, sostuvo que el 84,2% corresponde a “extraditados o a personas que están en alerta roja de Interpol”. Detalló, además, que entre los rechazados o inadmitidos predominan ciudadanos de Brasil, Paraguay, Bolivia, Chile y Colombia.

La aclaración sobre los dichos de Milei

Consultado específicamente sobre por qué Milei había hablado de unos 30.000 casos, Ravier explicó que el Presidente sumó “otras 10.000” personas a las que se les había impedido el ingreso o habían sido expulsadas antes del período contemplado por el informe del Ministerio de Seguridad.

Ante una repregunta acerca de si efectivamente las personas contabilizadas habían desarrollado actividades terroristas y a qué organizaciones podían pertenecer, el vocero no identificó agrupaciones ni mencionó investigaciones concretas por terrorismo.

“En todo caso son posibles terroristas o personas que pueden amenazar la seguridad nacional de alguna manera o, en todo caso, personas que por distintas razones no ingresan. Está Interpol, hay varias cuestiones”, respondió Ravier. El funcionario sostuvo: “Lo central es que protejamos nuestras fronteras y cuidemos a los argentinos, algo que no pasaba antes y que hoy se está tomando muy en serio”.