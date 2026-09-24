Nicolás Roberto Merlano, de 42 años, es argentino y oriundo de Quilmes, provincia de Buenos Aires. Se encuentra desaparecido desde fines de junio, cuando estaba en Italia como parte de un viaje por Europa.

La familia perdió el contacto con él después de que denunciara que le habían robado una mochila con dinero y documentación.

Ante la falta de noticias, se realizaron distintas gestiones en Argentina y se activó una Notificación Amarilla de INTERPOL para colaborar con su búsqueda.

Quién es Nicolás Merlano, el argentino que desapareció en Europa

Nicolás Merlano es un hombre de 42 años oriundo de Quilmes, Provincia de Buenos Aires. Él viajó a Europa a fines de mayo para trabajar durante la temporada de verano y recorrer distintos países.

Según el relato de su familia, primero estuvo en España, luego viajó a Francia, donde trabajó en gastronomía, pasó por Bélgica y finalmente llegó a Italia.

El hombre tenía previsto regresar a la Argentina el 28 de agosto, pero nunca abordó el vuelo. Para ese momento ya llevaba varias semanas sin comunicarse con sus familiares.

Merlano tiene un hijo de 15 años y sus padres viven en Quilmes. Su hermana Daniela es quien lleva adelante buena parte de las gestiones para intentar determinar qué ocurrió con él.

Nicolás Merlano

Según la reconstrucción realizada por la familia, durante su estadía en Italia le robaron una mochila en una playa cercana a Roma. Allí llevaba dinero para continuar con el viaje y documentación personal.

Después del robo, habría quedado sin dinero para pagar alojamiento y otras necesidades básicas. Su hermana contó que había pasado algunas noches en la calle y que un hombre de nacionalidad francesa le había ofrecido trabajo.

La familia también indicó que Merlano tenía previsto recibir US$ 100 enviados por su padre para poder afrontar la situación.

El último contacto telefónico conocido entre Nicolás y su familia ocurrió el 27 de junio. En esa conversación les contó que había sufrido el robo y que se encontraba en una situación económica muy complicada.

En las últimas horas también se conoció un audio enviado por Merlano a su hermana. En el mensaje explicó que tenía muy poco dinero, que no tenía comida ni alojamiento y que necesitaba llegar hasta Madrid, donde tenía previsto tomar el vuelo de regreso a la Argentina.

Después de esa comunicación, Merlano también respondió un mensaje de Instagram de una amiga el 30 de junio. Según la familia, le dijo que el problema del dinero estaba resuelto porque su padre iba a enviarle los US$ 100.

Desde entonces, sus familiares no volvieron a tener noticias de él. Según indicaron, el teléfono permanece apagado y no hubo nueva actividad conocida en sus redes sociales.

La búsqueda internacional de Interpol

La familia se comunicó con la Cancillería argentina y realizó las presentaciones judiciales correspondientes.

La causa quedó radicada en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N.º 9, con intervención de la Fiscalía N.º 40. Posteriormente, INTERPOL activó una Notificación Amarilla para colaborar con la búsqueda.

Las Notificaciones Amarillas son alertas policiales internacionales destinadas a ayudar a localizar personas desaparecidas.

En el caso de Merlano, la alerta contempla sus movimientos vinculados con Italia, España, Francia y Bélgica. Por ese motivo, se trata de una búsqueda internacional sin orden de captura.

Cómo es Nicolás Merlano

De acuerdo con los datos de identificación difundidos a partir de la búsqueda internacional, Nicolás Merlano: