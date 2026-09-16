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La Dirección Nacional de Migraciones, que se encuentra bajo la dependencia del Ministerio de Seguridad, notificó que los ciudadanos extranjeros provenientes de ciertos países deberán presentar un documento adicional al pasaporte para poder ingresar al país.
La exigencia forma parte de la normativa migratoria vigente y se implementa en aeropuertos, fronteras terrestres y pasos internacionales en todo el país.
Qué documentación será obligatoria para entrar a la Argentina
La Dirección Nacional de Migraciones ha determinado que los ciudadanos de ciertos países deben poseer una visa válida emitida por las autoridades argentinas antes de realizar su viaje.
Sin este documento, los individuos no podrán acceder al territorio nacional y las autoridades migratorias estarán facultadas para denegar el ingreso.
Además de la visa obligatoria, los viajeros deberán presentar un pasaporte en vigor y en buen estado. Dependiendo del país de origen y de la razón del viaje, se podrá solicitar también comprobantes de alojamiento, pasajes de salida y acreditación de solvencia económica.
La normativa se aplica especialmente a extranjeros provenientes de naciones que no mantienen acuerdos de exención migratoria con Argentina y cuyos ciudadanos requieren tramitar una autorización previa para ingresar al país.
Países que necesitan visa especial para ingresar a Argentina
La Dirección Nacional de Migraciones indicó que los ciudadanos de los siguientes países requieren una visa especial para ingresar al territorio argentino:
- Afganistán
- Albania
- Angola
- Antigua y Barbuda
- Arabia Saudita
- Argelia
- Azerbaiyán
- Bahamas
- Bahrein
- Bangladesh
- Belice
- Benín
- Bosnia y Herzegovina
- Botsuana
- Brunei
- Burkina Faso
- Burundi
- Bután
- Camboya
- Camerún
- Canadá
- Chad
- Comoras
- Corea del Norte
- Costa de Marfil
- Cuba
- Egipto
- Eritrea
- Estados Unidos de América
- Eswatini
- Etiopía
- Filipinas
- Gabón
- Gambia
- Ghana
- Guinea
- Guinea Ecuatorial
- Guinea-Bissau
- Haití
- India
- Indonesia
- Irak
- Irán
- Irlanda
- Islas Marshall
- Islas Salomón
- Jordania
- Kenia
- Kirguistán
- Kiribati
- Kosovo (Requiere visa o certificado de viaje)
- Kuwait
- Laos
- Lesoto
- Líbano
- Liberia
- Libia
- Madagascar
- Malawi
- Maldivas
- Malí
- Marruecos
- Mauricio
- Mauritania
- Micronesia
- Moldavia
- Mozambique
- Myanmar
- Namibia
- Nauru
- Nepal
- Níger
- Nigeria
- Omán
- Pakistán
- Palaos
- Palestina
- Papúa Nueva Guinea
- Puerto Rico
- República Centroafricana
- República del Congo
- República Democrática del Congo
- República Dominicana
- República Popular China
- Ruanda
- Sahara Occidental (Certificado de viaje)
- Samoa
- Santo Tomé y Príncipe
- Senegal
- Seychelles
- Sierra Leona
- Siria
- Somalia
- Sri Lanka
- Sudán
- Sudán del Sur
- Tanzania
- Tayikistán
- Territorio Chino de Taiwán (Requiere visa o certificado de viaje)
- Timor Oriental
- Togo
- Tonga
- Turkmenistán
- Tuvalu
- Uganda
- Uzbekistán
- Vanuatu
- Vietnam
- Yemen
- Yibuti
- Zambia
- Zimbabue
Refuerzo de controles documentales en puntos de ingreso al país
Desde Migraciones informaron que los controles documentales se intensificarán en todos los puntos de ingreso al país para verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos por la ley migratoria argentina.
En este contexto, las autoridades podrán rechazar la entrada de cualquier extranjero que no posea visa vigente, presente documentación irregular o tenga el pasaporte caducado.
Requisitos de ingreso a Argentina: Información clave para viajeros
La Dirección Nacional de Migraciones recordó que es fundamental que los viajeros de los países mencionados se informen sobre los requisitos necesarios antes de su llegada a Argentina.
Las autoridades también señalaron que planean implementar campañas informativas en distintas embajadas y consulados para evitar inconvenientes a los ciudadanos que deseen ingresar al país.
Asimismo, se destaca que la normativa no solo afecta a los extranjeros, sino también a argentinos que regresen a su país. En este sentido, Migraciones enfatiza la importancia de cumplir con todos los trámites adecuados para garantizar un ingreso fluido y sin contratiempos al territorio nacional.