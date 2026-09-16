Endurecen los controles migratorios y el Gobierno prohibirá el ingreso de todos los extranjeros que no tengan este documento Fuente: IA

La Dirección Nacional de Migraciones, que se encuentra bajo la dependencia del Ministerio de Seguridad, notificó que los ciudadanos extranjeros provenientes de ciertos países deberán presentar un documento adicional al pasaporte para poder ingresar al país.

La exigencia forma parte de la normativa migratoria vigente y se implementa en aeropuertos, fronteras terrestres y pasos internacionales en todo el país.

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Qué documentación será obligatoria para entrar a la Argentina

La Dirección Nacional de Migraciones ha determinado que los ciudadanos de ciertos países deben poseer una visa válida emitida por las autoridades argentinas antes de realizar su viaje.

Sin este documento, los individuos no podrán acceder al territorio nacional y las autoridades migratorias estarán facultadas para denegar el ingreso.

Además de la visa obligatoria, los viajeros deberán presentar un pasaporte en vigor y en buen estado. Dependiendo del país de origen y de la razón del viaje, se podrá solicitar también comprobantes de alojamiento, pasajes de salida y acreditación de solvencia económica.

La normativa se aplica especialmente a extranjeros provenientes de naciones que no mantienen acuerdos de exención migratoria con Argentina y cuyos ciudadanos requieren tramitar una autorización previa para ingresar al país.

Países que necesitan visa especial para ingresar a Argentina

La Dirección Nacional de Migraciones indicó que los ciudadanos de los siguientes países requieren una visa especial para ingresar al territorio argentino:

Afganistán

Albania

Angola

Antigua y Barbuda

Arabia Saudita

Argelia

Azerbaiyán

Bahamas

Bahrein

Bangladesh

Belice

Benín

Bosnia y Herzegovina

Botsuana

Brunei

Burkina Faso

Burundi

Bután

Camboya

Camerún

Canadá

Chad

Comoras

Corea del Norte

Costa de Marfil

Cuba

Egipto

Eritrea

Estados Unidos de América

Eswatini

Etiopía

Filipinas

Gabón

Gambia

Ghana

Guinea

Guinea Ecuatorial

Guinea-Bissau

Haití

India

Indonesia

Irak

Irán

Irlanda

Islas Marshall

Islas Salomón

Jordania

Kenia

Kirguistán

Kiribati

Kosovo (Requiere visa o certificado de viaje)

Kuwait

Laos

Lesoto

Líbano

Liberia

Libia

Madagascar

Malawi

Maldivas

Malí

Marruecos

Mauricio

Mauritania

Micronesia

Moldavia

Mozambique

Myanmar

Namibia

Nauru

Nepal

Níger

Nigeria

Omán

Pakistán

Palaos

Palestina

Papúa Nueva Guinea

Puerto Rico

República Centroafricana

República del Congo

República Democrática del Congo

República Dominicana

República Popular China

Ruanda

Sahara Occidental (Certificado de viaje)

Samoa

Santo Tomé y Príncipe

Senegal

Seychelles

Sierra Leona

Siria

Somalia

Sri Lanka

Sudán

Sudán del Sur

Tanzania

Tayikistán

Territorio Chino de Taiwán (Requiere visa o certificado de viaje)

Timor Oriental

Togo

Tonga

Turkmenistán

Tuvalu

Uganda

Uzbekistán

Vanuatu

Vietnam

Yemen

Yibuti

Zambia

Zimbabue

Ni visa ni pasaporte | Estados Unidos permitirá el ingreso legal y automático de los extranjeros que puedan mostrar cualquiera de estos documentos

Refuerzo de controles documentales en puntos de ingreso al país

Desde Migraciones informaron que los controles documentales se intensificarán en todos los puntos de ingreso al país para verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos por la ley migratoria argentina.

En este contexto, las autoridades podrán rechazar la entrada de cualquier extranjero que no posea visa vigente, presente documentación irregular o tenga el pasaporte caducado.

Requisitos de ingreso a Argentina: Información clave para viajeros

La Dirección Nacional de Migraciones recordó que es fundamental que los viajeros de los países mencionados se informen sobre los requisitos necesarios antes de su llegada a Argentina .

Las autoridades también señalaron que planean implementar campañas informativas en distintas embajadas y consulados para evitar inconvenientes a los ciudadanos que deseen ingresar al país.

Asimismo, se destaca que la normativa no solo afecta a los extranjeros, sino también a argentinos que regresen a su país. En este sentido, Migraciones enfatiza la importancia de cumplir con todos los trámites adecuados para garantizar un ingreso fluido y sin contratiempos al territorio nacional.