El Presidente Alberto Fernández se reunió ayer con la diputada demócrata de Estados Unidos, Alexandria Ocasio-Cortez, a raíz de su denuncia sobre corrupción en la causa del magnate Paul Singer por los fondos buitres contra Argentina y tras ese encuentro el Gobierno tomó una definición de mucho peso geopolítico: evalúan la posibilidad de presentar una denuncia contra la Corte Suprema norteamericana .

Alberto Fernández recibió por más de una hora a Ocasio-Cortez en el Consulado argentino en Nueva York y allí la diputada demócrata le detalló la investigación que está llevando adelante desde el Congreso estadounidense por presuntos sobornos por parte de Paul Singer, titular del fondo buitre NML.

La denuncia alcanza al magistrado Samuel Alito, integrante de la Corte Suprema de Estados Unidos, quien luego falló a favor del magnate en el juicio de los fondos buitre contra Argentina.

El presidente Alberto Fernández, ayer, en la reunión con la diputada demócrata Ocasio-Cortez

"El Presidente escuchó a la diputada demócrata atentamente y ahora analiza todas las posibilidades que hay para ver si es factible un ordenamiento legal a fin de presentar una denuncia contra el juez de la Corte Suprema de Estados Unidos ante el Congreso norteamericano o ante la justicia de ese país", explicó a El Cronista una fuente calificada de la comitiva que llegó a Nueva York con Alberto Fernández.

A su vez, al término de la reunión en Nueva York el Presidente escribió en su cuenta de Twitter: "Hemos trabajado en alternativas para profundizar dicha investigación y estamos evaluando caminos de acción que la Argentina pueda tomar. Es similar a lo que denunciamos sobre Lago Escondido: la connivencia de la Justicia con el poder económico en perjuicio del pueblo argentino".

En cualquier caso, la presentación de una denuncia de un Gobierno contra la Corte Suprema de Estados Unidos sería un caso inédito en la historia reciente de la Argentina. A la vez, más allá de la viabilidad final que tenga esa denuncia pondría en una situación de delicado equilibrio geopolítico a la Argentina.

Detalles de la reunión

Según se supo, en la reunión que mantuvo con la diputada Ocasio-Cortez el mandatario argentino coincidió en la preocupación por el accionar de algunos integrantes de la Justicia de Estados Unidos, brindó su apoyo a la denuncia de la diputada y se comprometió a analizar de qué manera avanzar con la investigación.

En el encuentro que se realizó en la sede del Consulado argentino en Nueva York tanto Alberto Fernández como la diputada demócrata intercambiaron miradas sobre las denuncias que pesan sobre el máximo tribunal de los Estados Unidos por contactos con el magnate Paul Singer.



En la comitiva oficial que acompañó al jefe de Estado se encontraban el canciller Santiago Cafiero; el embajador en Estados Unidos, Jorge Argüello; el secretario general de la Presidencia, Julio Vitobello y la portavoz Gabriela Cerruti.

Al menos dos funcionarios que estuvieron allí presentes ratificaron la decisión de Alberto Fernández de avanzar en una acción penal contra la Corte de Estados Unidos.

También detallaron que durante la reunión con Ocasio-Cortez, la diputada demócrata recibió "el apoyo pleno" del Gobierno argentino en la investigación que lleva adelante por la presunta injerencia de los fondos buitre en las finanzas de los Estados.

"Este es un tema del interés de Ocasio-Cortez ya que Puerto Rico, el país de origen de la familia de la legisladora, sufre esas mismas políticas", dijo un funcionario de la comitiva.

El viernes pasado, la congresista demócrata denunció presuntos sobornos por parte del multimillonario Paul Singer, titular del fondo buitre NML, a un miembro de la Corte Suprema de EEUU, el magistrado Samuel Alito, quien luego falló a favor del magnate en el juicio de los fondos buitre contra Argentina.



Durante un encuentro en el Comité de supervisión de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, la diputada expuso en detalle la mecánica de la maniobra y sostuvo que Alito habría "aceptado viajes pagados por Singer".



"Alito usó su asiento en la Corte para fallar a favor de Singer. Y luego de esta decisión, el fondo de inversión de Singer recibió u$s 2400 millones", denunció la legisladora demócrata.



En ese sentido, la acusación de Ocasio-Cortez mereció la reacción de los principales dirigentes del Gobierno nacional, entre ellos el Presidente, la Vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y el ministro de Justicia, Martín Soria.



Reunión con empresarios

Por otra parte, Alberto Fernández se reunió ayer con representantes de empresas con intereses en Argentina en la sede que el Council of the Americas posee en la tradicional avenida Park Avenue.



El encuentro se realizó a puertas cerradas y sin el ingreso de la prensa y el Presidente llegó acompañado por la reducida comitiva. En la sede del think thank de empresarios norteamericanos lo recibió la presidenta del Council, Susan Segal.

Según se pudo saber la reunión contempló una exposición de Alberto Fernández y luego respondió preguntas de los asistentes.



"El Presidente pudo exponer el estado de la situación actual en Argentina y el mundo y hacer un panorama de lo que se juega en la próxima elección ante los empresarios. Ellos le hicieron diversas preguntas", dijeron en la comitiva oficial.

Por la tarde, desde las 16 (hora local), el jefe de Estado formó parte del debate "Agentes del Cambio: La aplicación de la ciencia, la tecnología, la innovación y los datos para una acción transformadora", que se desarrolla como parte de la Cumbre de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) que convocó Guterres, con quien mantuvo una reunión bilateral.



Esta tarde, Alberto Fernández participará en la Asamblea General de la ONU, que será su última exposición. No se descarta un encuentro breve e informal con el presidente estadounidense Joe Biden.

En la Asamblea, Alberto Fernández hablará de la situación de la guerra en Ucrania, los problemas de sequía en Argentina, el reclamo de soberanía en Malvinas y la necesidad de avanzar con la causa del atentado a la AMIA.