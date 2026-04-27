El Ente Regulador de Agua y Saneamiento (ERAS) estableció un nuevo esquema de topes para las actualizaciones tarifarias de Agua y Saneamientos Argentinos (AySA) con el objetivo de amortiguar el impacto sobre la inflación. La medida quedó formalizada este lunes a través de la Resolución 14/2026, publicada en el Boletín Oficial, y modifica el mecanismo vigente desde enero de este año. El objetivo del Gobierno al diseñar el nuevo esquema es sostener el equilibrio financiero de la concesión sin recurrir a transferencias del Tesoro Nacional, al tiempo que se evitan incrementos bruscos en las facturas. Según la normativa, los consumos correspondientes al mes de abril —los últimos bajo el esquema vigente— mantendrán el incremento máximo del 4% mensual que estuvo en vigor durante el primer cuatrimestre. A partir de los consumos de mayo y hasta agosto inclusive, ese límite se recortará al 3% mensual. El nuevo tope se aplicará siempre que el valor arrojado por la fórmula oficial de actualización —basada en una combinación del Índice de Salarios, el Índice de Precios Internos al por Mayor y el Índice de Precios al Consumidor— resulte inferior a ese porcentaje. La Resolución 14/2026 modifica la Resolución N° 53/25 del propio ERAS, que había establecido a fines de 2025 el esquema de actualizaciones para el primer tramo de 2026. En aquel momento, el regulador había dado por concluido el período de “excepcionalidad” que limitaba las subas al 1% mensual durante todo 2025, una restricción que, según reconoció la propia empresa, generó un atraso tarifario acumulado del 21,05% y pérdidas estimadas en más de $ 95.000 millones. El proceso que derivó en la nueva resolución incluyó la presentación de informes económico-financieros por parte de AySA ante el organismo regulador. En esos documentos, la empresa advirtió que la inflación registrada entre noviembre de 2025 y febrero de 2026 superó las proyecciones originales, lo que desaceleró el ritmo de recuperación de la brecha tarifaria y amplió el déficit proyectado. La empresa presta servicios a 3,8 millones de usuarios, lo que representa una cobertura de aproximadamente 15 millones de habitantes en la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense. Para los sectores de menores ingresos, el Programa de Tarifa Social continuará vigente. El ERAS dispuso que los beneficiarios actuales del programa, así como quienes se incorporen en adelante, verán neutralizado el impacto de las actualizaciones hasta que el beneficio sea renovado o dado de baja. Asimismo, se mantiene el descuento del 15% para usuarios ubicados en zonas con coeficientes zonales más bajos, que representan cerca del 48% del padrón total. Ambos beneficios deben figurar de forma discriminada en las facturas.