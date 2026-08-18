En esta noticia Amplían el secreto militar del programa de los aviones F-16 que compró la Argentina

El Gobierno de Javier Milei declaró secreto militar la exportación de material vinculado al sistema de armas adquirido por la Fuerza Aérea Argentina (FAA) .

De este manera, amplió el alcance de los elementos clasificados a los que solo puede acceder el personal autorizado.

La decisión quedó oficializada mediante el Decreto 735/2026, publicado este martes en Boletín Oficial.

La medida comprende partes integrantes de las aeronaves, motores, repuestos y armamento real y de entrenamiento .

En los considerandos de la norma, el Ejecutivo argumentó que se trata de “material sensible” que requiere resguardo de información.

Confirmado por la Fuerza Aérea argentina | Se abren las inscripciones para la carrera militar de Oficial y Suboficial. (Imagen ilustrativa) Gemini.

Amplían el secreto militar del programa de los aviones F-16 que compró la Argentina

La exportación de esos elementos está vinculada, entre otras actividades, a tareas de mantenimiento y actualización del sistema de armas.

La decisión se tomó luego de que el 30 de marzo de 2026 comenzaran las actividades de vuelo del sistema incorporado en el Área Material Río IV.

La decisión se enmarca en una cadena de restricciones iniciada en 2024 , relacionadas con la adquisición de los 24 aviones caza F-16 a Dinamarca .

En abril de ese año, el Decreto 370/2024 clasificó como secreto militar la operación contractual original. Posteriormente, en septiembre, el Decreto 807/2024 extendió la clasificación a la contratación de obras de infraestructura y a la importación del material relacionado.

En diciembre de 2024, el Decreto 1073/2024 amplió la cobertura nuevamente hacia los contratos adicionales para incorporación de equipos y capacidades complementarias al sistema.

Las medidas ejecutadas durante la gestión del exministro de Defensa Luis Petri alcanzaron a instalaciones de la VI Brigada Aérea en Tandil y el Área Material Río Cuarto, en Córdoba.

El acuerdo de compra de los F-16 incluyó también cuatro simuladores de vuelo, ocho motores y repuestos garantizados por cinco años.

La operación contempló asimismo capacitación de pilotos y mecánicos en el marco de contratos suscritos con Estados Unidos mediante el programa Foreign Military Sales y con la Armada estadounidense.

El nuevo decreto establece que la Secretaría de Estrategia y Asuntos Militares del Ministerio de Defensa deberá instrumentar las medidas necesarias para concretar las exportaciones alcanzadas por la clasificación, de acuerdo con las condiciones establecidas para el secreto militar.