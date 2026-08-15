La incorporación de los aviones caza F-16 continúa avanzando en Argentina. En el marco de las actividades por el Día de la Fuerza Aérea Argentina , el jefe de la institución, Brigadier General Gustavo Valverde, brindó detalles sobre el estado del Programa Peace Condor y confirmó cuándo arribará al país un nuevo grupo de aeronaves provenientes de Dinamarca .

El anuncio se da mientras la Fuerza Aérea trabaja para alcanzar la Capacidad Operativa Inicial del sistema de armas, un objetivo que forma parte de la modernización militar impulsada por el Ministerio de Defensa.

Avanza la incorporación de los F-16 en Argentina

El programa de incorporación de los F-16 registró importantes progresos durante los últimos meses. Actualmente, pilotos argentinos ya realizaron el primer vuelo en solitario con estas aeronaves, una etapa considerada clave dentro del proceso de entrenamiento.

Imagen ilustrativa Shutterstock

Estas actividades se desarrollan con la asistencia de personal especializado de la empresa Top Aces, que colabora en la transición hacia la operación plena de los nuevos cazas .

A su vez, las tareas que se llevan adelante en el Área Material Río Cuarto, en la provincia de Córdoba, permitieron acelerar algunos plazos previstos originalmente para la llegada de las aeronaves adquiridas a Dinamarca.

Cuándo llegarán los próximos aviones F-16 al país

Hasta hace algunas semanas, diversas comunicaciones oficiales señalaban que el segundo vuelo ferry con aeronaves F-16 podría concretarse durante la segunda mitad de septiembre , una fecha que ya representaba un adelanto respecto del cronograma inicial que contemplaba diciembre.

Durante su mensaje institucional, el Brigadier General Gustavo Valverde indicó que el arribo de la segunda tanda de aeronaves militares está previsto para los últimos días de septiembre, mientras continúan las coordinaciones con la Real Fuerza Aérea de Dinamarca y la Fuerza Aérea de Estados Unidos (USAF).

Los aviones F-16 se encuentran operativos para el Ejército. Shutterstock

“A fines de septiembre estarán llegando seis nuevas aeronaves F-16 para seguir surcando y avanzando en la incorporación del sistema de armas”, adelantó.

El próximo objetivo: sumar aviones KC-135

Durante su intervención, Valverde también se refirió a otro proyecto que acompaña la incorporación de los cazas F-16.

Según indicó, tanto la Fuerza Aérea Argentina como el Ministerio de Defensa continúan trabajando para concretar la llegada de aeronaves KC-135 , que permitirían complementar las operaciones de los nuevos cazas mediante capacidades de apoyo y reabastecimiento.

Sin embargo, el titular de la Fuerza Aérea no brindó mayores precisiones sobre plazos o fechas estimadas para una eventual incorporación de estos aviones.