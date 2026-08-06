Llegan los nuevos aviones de transporte táctico para la Fuerza Aérea Mexicana: superan los 600 km/h y serán el orgullo nacional

La modernización de la Fuerza Aérea Mexicana (FAM) ya tiene uno de sus proyectos más ambiciosos en marcha con la incorporación de los nuevos C-130J-30 Super Hércules, una aeronave de transporte táctico considerada como la versión más avanzada de la histórica familia Hércules.

Este programa no solo busca renovar una flota que acumula décadas de servicio, sino también fortalecer las capacidades logísticas, humanitarias y operativas de México. Con mejores prestaciones, mayor capacidad de carga y una velocidad que supera los 600 km/h, estos aviones prometen convertirse en una pieza clave para las operaciones aéreas del país en los próximos años.

Llegan los nuevos aviones de transporte táctico para la Fuerza Aérea Mexicana: superan los 600 km/h y serán el orgullo nacional Lockheed Martin

México hace historia al ser el primer latinoamericano en tener este avión

La Fuerza Aérea Mexicana incorporará el C-130J-30 Super Hércules, la variante más moderna fabricada por la compañía estadounidense Lockheed Martin. La empresa confirmó oficialmente la adquisición y señaló que México se convertirá en el primer país de América Latina en operar esta versión del avión de transporte táctico.

Esta aeronave cuenta con importantes mejoras respecto a las generaciones anteriores del Hércules, incluyendo mayor potencia, más alcance, mejor eficiencia en el consumo de combustible y una mayor capacidad para transportar carga y personal.

¿Cómo son los nuevos aviones de transporte táctico de la Fuerza Aérea Mexicana?

Uno de los aspectos más destacados de esta aeronave es su capacidad para superar los 600 km/h, lo que le permite realizar misiones tácticas y logísticas con una mayor eficiencia operativa. Además, la variante C-130J-30 incorpora un fuselaje alargado que añade aproximadamente 4,6 metros adicionales de espacio de carga respecto al modelo estándar.

Entre sus principales capacidades destacan:

Transporte táctico de personal y carga.

Operaciones de ayuda humanitaria y asistencia en desastres naturales.

Misiones de búsqueda y rescate.

Evacuaciones médicas y despliegue logístico de emergencia.

Transporte de vehículos, equipos militares y suministros estratégicos.

La multinacional estadounidense afirma que el C-130J puede ejecutar hasta 20 tipos de misiones diferentes, lo que lo convierte en una de las plataformas de transporte militar más versátiles del mundo.

¿Cuántos aviones recibirá México?

La ampliación de la flota fue anunciada por el secretario de la Defensa Nacional, general Ricardo Trevilla Trejo, durante una ceremonia oficial relacionada con el regreso del agrupamiento de ayuda humanitaria “Yumare”.

En ese contexto, declaró: “En este punto quiero destacar la importancia que tuvieron los vuelos de transporte de la Fuerza Aérea Mexicana, por lo que resulta conveniente informar que se fortalecerá la flota aérea de esa fuerza armada con dos aviones C-130 Super Hércules con capacidad de carga de 21 toneladas cada uno”.

El anuncio se suma a la adquisición previamente confirmada por Lockheed Martin, que informó el ingreso de México al programa internacional del C-130J Super Hércules.

Llegan los nuevos aviones de transporte táctico para la Fuerza Aérea Mexicana: superan los 600 km/h y serán el orgullo nacional Lockheed Martin

¿Por qué esta compra es tan importante para México?

La importancia de esta incorporación radica en que permitirá reemplazar gradualmente a los veteranos C-130 que la FAM ha utilizado durante más de cinco décadas. Según la empresa con sede en Maryland, la decisión aprovecha la amplia experiencia de las tripulaciones mexicanas con la familia Hércules, facilitando la transición hacia una plataforma mucho más moderna sin perder interoperabilidad ni capacidad operativa.

Además, México pasará a formar parte de una comunidad internacional integrada por 25 operadores del C-130J y una flota global que supera las 560 aeronaves entregadas.

¿Cuándo llegarán los nuevos aviones de transporte táctico?

La información difundida por el gobierno mexicano y replicada por medios especializados indica que la entrega del primer C-130J-30 está prevista para 2028, marcando el inicio del proceso de renovación de la flota de transporte militar.

Con esta incorporación, México apuesta por una aeronave de última generación diseñada para responder a desafíos militares, logísticos y humanitarios. Gracias a su velocidad superior a los 600 km/h, su capacidad para transportar hasta 21 toneladas y su avanzada tecnología, el C-130J Super Hércules se perfila como uno de los grandes símbolos de la modernización de la Fuerza Aérea y como un activo estratégico para las próximas décadas.