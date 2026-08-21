Jubilados reciben la mejor noticia: Sandra Pettovello activó el beneficio más esperado en 2026 (foto: archivo).

Los trabajadores que hayan sido despedidos podrán acceder al cobro de un refuerzo económico de $ 376.600 pagado por la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).

Se trata de un bono que podrá ser cobrado por más de seis meses seguidos con el objetivo de ayudar a las familias de los trabajadores en relación de dependencia que hayan sido despedidos sin justa causa.

Cómo es la asistencia a trabajadores desempleados

Se trata de la Prestación por Desempleo, beneficio que busca brindar asistencia social a quienes hayan sido desvinculados sin causa justificada. Este programa alcanza tanto a empleados registrados en relación de dependencia como a quienes trabajaban en el rubro de la construcción, a través del régimen de la Ley 25.371.

El trámite debe ser realizado en los 90 días posteriores al despido y los casos posibles son los siguientes:

Trabajadores permanentes : tener al menos seis meses de trabajo con aportes en los últimos tres años anteriores al despido o finalización del contrato.

Trabajadores eventuales y de temporada: haber trabajado menos de 12 meses en los últimos tres años y más de 90 días en el último año, antes de la finalización del trabajo.

Cuánto se cobra por la Prestación por Desempleo

El beneficio está ligado de forma directa con la evolución del salario mínimo. Como el piso salarial se ubica en $ 376.600, significa que:

Monto mínimo : la prestación nunca podrá ser menor al 50% del SMVM, por lo que será de $ 188.300 .

Monto máximo: el beneficio tampoco podrá pasar el 100% del SMVM, lo cual deja un haber de $ 376.600.

El cálculo es el equivalente al 75% de la mejor remuneración percibida durante los últimos 6 meses previos a la desvinculación.

ANSES paga el extra desde dos hasta 12 meses según la cantidad de tiempo que se haya prestado servicios. Quienes sean mayores de 45 años podrán cobrarlo hasta por 18 meses.

Cuáles son los requisitos y cómo tramitarlo

Se deberá solicitar un turno previo en alguna oficina de ANSES o mediante la web con la Clave de la Seguridad Social. Los documentos necesarios son: