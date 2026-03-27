Juan Bautista Mahiques reorganizó la cúpula de la Oficina Anticorrupción este viernes. A través del Decreto 194/2026, publicado en el Boletín Oficial en las primeras horas de la madrugada, el ministro de Justicia aceptó la renuncia del titular saliente y designó a una nueva conductora del organismo. El decreto formalizó la salida de Alejandro Melik, quien había ocupado el cargo desde diciembre de 2023. Su renuncia quedó aceptada con fecha 13 de marzo. El funcionario tenía un vínculo estrecho con el ex titular de la cartera, Mariano Cúneo Libarona, y se había desempeñado como secretario penal. El texto oficial le agradeció “los servicios prestados en el desempeño de dicho cargo”. Melik protagonizó uno de los momentos más polémicos de su gestión durante el escándalo por el caso $Libra. En esa oportunidad, firmó una resolución que recomendaba interpretar la conducta de Javier Milei como “un acto de comunicación individual o privada”. Esa definición fue el resultado de una investigación administrativa sobre la promoción pública del proyecto por parte del presidente y otros funcionarios. En su lugar, Mahiques eligió a la doctora Gabriela Carmen Zangaro, una abogada especializada en Derecho Penal con más de tres décadas de trayectoria en el ámbito judicial y académico. La designación marca un giro técnico en la conducción del organismo. Zangaro se recibió de abogada el 30 de junio de 1994 en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires. Profundizó su formación con un doctorado en Derecho Penal y Ciencias Penales en la Universidad del Salvador, completado entre 1997 y 1998. Su formación no se detuvo allí. Realizó posgrados en Derecho Penal Tributario en la UBA y en Derecho Penal en la Universidad Católica Argentina. Esos conocimientos técnicos la convirtieron en una especialista con perfil claramente orientado a la persecución de delitos económicos y penales. Su carrera judicial comenzó el 4 de abril de 1989, cuando ingresó al Juzgado Nacional en lo Penal Económico número 4. Desde entonces, ocupó distintos cargos en el fuero penal económico, escalando progresivamente hasta alcanzar funciones de mayor responsabilidad. Desde el 27 de noviembre de 2003 y hasta su designación, Zangaro ejerció como Jueza de Primera Instancia en lo Penal, Contravencional y de Faltas de la Ciudad de Buenos Aires, al frente del Juzgado número 22. Ese cargo lo obtuvo mediante concurso público, conforme a la resolución 237/2003 de la Legislatura porteña. Además de su labor judicial, Zangaro participó activamente en la vida académica e institucional. Publicó artículos en revistas especializadas como El Derecho y Jurisprudencia Argentina, integró el Jurado de Enjuiciamiento por cuatro años e integró la cátedra de la Escuela de Posgrado del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal. También ejerció la Vicepresidencia de la Asociación de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires entre 2014 y 2016, y fue Subdirectora Editorial de la revista institucional Justicia Porteña durante casi una década. Con este nombramiento, la Oficina Anticorrupción abre una nueva etapa bajo la conducción de un perfil técnico de dilatada experiencia. La gestión de Zangaro estará bajo la lupa desde el primer día, en un contexto político en el que el organismo atraviesa un período de fuerte escrutinio público.