El nuevo vocero presidencial, Adrián Ravier, dará este martes su primera conferencia de prensa en Casa Rosada ante los periodistas acreditados.

“A las 11hs, en Casa Rosada, estaré brindando mi primera conferencia de prensa, informando sobre esta nueva etapa de gobierno y respondiendo las preguntas de los periodistas acreditados”, expresó en su cuenta de la red social X.

Ravier se presentó el pasado viernes por primera vez en Casa Rosada con un discurso en el que habló de su trayectoria, los triunfos legislativos del Gobierno y tomó un “compromiso” con el periodismo.

“Concibo al periodismo como un eje central en la democracia de nuestro país . Valoro y reivindico el trabajo del periodista que busca informar, que es independiente y objetivo, que tiene espíritu crítico y hace una presentación ecuánime de los hechos y los datos de la realidad", sostuvo Ravier.

“Aspiro a que construyamos una relación en base a estos principios. Ese es mi compromiso para con ustedes y espero que sea recíproco “, remarcó el vocero.

Ravier fue anunciado como vocero presidencial el pasado 19 de junio.