El Gobierno de Javier Milei formalizó este viernes la preadjudicación y avanzó en la privatización de cuatro complejos hidroeléctricos estratégicos del país , en línea con la estrategia oficial de venta de activos del Estado.

Lo hizo mediante la Resolución 2059/2025 del Ministerio de Economía, publicada este viernes en el Boletín Oficial.

La medida ordena la venta del 100% del capital accionario de las sociedades concesionarias de Alicurá, El Chocón, Cerros Colorados y Piedra del Águila , un paso relevante en la reconfiguración del sistema energético argentino.

Privatización en el Comahue: el Gobierno preadjudica centrales a Central Puerto, Edison y BML

La norma aprobó la segunda etapa del concurso público nacional e internacional y preadjudicó los activos a los oferentes que presentaron las mejores propuestas económicas.

El monto final alcanza los u$s 706,9 millones, tras un procedimiento competitivo y sin precio base clave para las cuentas de Luis Caputo, que cuenta cada dólar para pagar a los bonistas en verano.

El Ministerio de Economía encuadró la decisión en la privatización de ENARSA y NASA, declaradas sujetas a ese régimen por la Ley 27.742.

En detalle, según los órdenes de mérito definidos por la Comisión Evaluadora “ad hoc”, el Estado preadjudicó las concesiones a privados de la siguiente manera:

Alicurá al consorcio liderado por Edison Inversiones S.A.U. por u$s 162 millones ;

El Chocón al grupo encabezado por BML Inversora S.A.U. por u$s 235,6 millones ;

Cerros Colorados nuevamente a Edison Inversiones por u$s 64,1 millones , y;

Piedra del Águila a Central Puerto S.A. por u$s 245 millones.

El proceso se apoyó en un marco regulatorio específico que incluyó la reversión al Estado de las concesiones originales otorgadas en la década de 1990 y la creación de sociedades vehiculares para cada complejo, con participación mayoritaria de ENARSA (98%) y minoritaria de NASA (2%), hasta la concreción de la venta.

El Ministerio de Economía actuó como autoridad de aplicación, conforme a los decretos 695/2024 y 718/2024.

Durante la licitación, el Gobierno desestimó ofertas consideradas “precio vil o no serio”, entre ellas, propuestas simbólicas de u$s 1 , y validó los valores ganadores en función de la tasación oficial del BICE, que consideró razonables los montos ofrecidos.

La resolución también estableció la estructura accionaria final de cada sociedad concesionaria.

La medida fijó el 22 de diciembre de 2025 como fecha para la firma de los contratos de concesión y transferencia en Cipolletti, provincia de Río Negro, y determinó que los nuevos concesionarios asumirán la operación plena de los aprovechamientos hidroeléctricos una vez publicada la adjudicación definitiva.

La decisión se enmarca en la estrategia de privatizaciones del gobierno de Javier Milei, que impulsa la venta de activos estatales como parte de un programa orientado a reducir la participación del Estado, atraer inversión privada y ordenar las cuentas públicas. En ese marco, el Ejecutivo prioriza sectores como energía, transporte e infraestructura.

Con esta preadjudicación, el Gobierno consolida uno de los tramos más relevantes del proceso de privatización energética reciente y abre una nueva etapa para el funcionamiento de los principales complejos hidroeléctricos del país, que pasan a manos privadas bajo un esquema de concesión regulada y supervisión estatal.

