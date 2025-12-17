En esta noticia Hidrovía: cuenta regresiva para una nueva licitación con el impacto ambiental en el centro del debate

El Gobierno de Javier Milei avanza con la licitación de la Hidrovía Paraná - Paraguay, el principal corredor logístico del país.

La Resolución 66/2025 de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPYN), publicada en el Boletín Oficial, declara concluida la etapa previa de observaciones sobre los proyectos de pliego para una licitación pública nacional e internacional de la Vía Navegable Troncal.

El documento establece que la ANPYN ejerció sus facultades para convocar mesas de diálogo interdisciplinarias y buscar la colaboración de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD) para asegurar la solidez de los pliegos.

“Que las Mesas de Diálogo Interdisciplinarias sobre la Vía Navegable Troncal han consolidado un espacio participativo y técnico que permitió relevar prioridades, consensos y disensos clave para reencauzar el proceso licitatorio que fuera dejado sin efecto, resaltando la amplia representación de diversos sectores -usuarios, cámaras, provincias, puertos, sindicatos, universidades y organismos internacionales- que han aportado insumos concretos para un nuevo pliego con mayor solidez jurídica, técnica y ambiental”, dice en sus considerandos.

Con la aprobación del Informe Final que considera las cuarenta presentaciones recibidas durante el proceso de observaciones, la resolución avanza hacia la etapa final de la licitación para la modernización, operación y mantenimiento de esta crucial vía fluvial.

El objetivo final,según la resolución, es la selección de un concesionario bajo el régimen de concesión de obra pública por peaje a riesgo empresario sin aval del estado.

En la cuenta regresiva y tras lograrse un paso “clave” para la concesión de la hidrovía Paraná - Paraguay, la belga Jan de Nul, una de las principales operadoras de dragado del mundo, ajusta su estrategia y pone el foco en la sustentabilidad y la tecnología.

En medio de un nuevo proceso licitatorio, las principales entidades usuarias de la Hidrovía lograron acuerdo sobre el sistema de tarifas y secciones para la próxima concesión.

En un marco de mayor diálogo y consenso entre los distintos actores con interés en el futuro de la autopista fluvial, estratégica para el desempeño del 70% de las exportaciones del país, la firma volverá a competir por la concesión de los trabajos de mantenimiento de la Vía Navegable Troncal (VNT).

La empresa, responsable de los trabajos de dragado de la autopista fluvial desde los inicios, no se presentó al último concurso lo que hizo caer la licitación en febrero de este año.

Según explicó en un comunicado, Jan de Nul desistió de la convocatoria, por el cuestionamiento que recibió de parte de competidores “injustificadamente” sobre los requisitos técnicos incluidos en los pliegos, lo que dejaba ver un “supuesto direccionamiento”.

