El presidente de Obras Sanitarias del Estado (OSE), Pablo Ferreri, destacó el nivel de los ocho consorcios interesados en la licitación de los trabajos para construir la represa de Casupá, un proyecto de gran porte, que estará ubicado sobre el arroyo que lleva el mismo nombre, afluente del río Santa Lucía, en el departamento de Florida.

Ferreri subrayó la participación de empresas uruguayas junto a firmas de otros países, lo que asegurará el respaldo necesario para la construcción de represas de gran porte.

“En Uruguay, no se ha hecho represas con hormigón compactado con rodillo, que es la tecnología que estamos pidiendo, por eso, contar con la experiencia del exterior es muy importante”, sostuvo.

El proyecto prevé la construcción, a unos 10 kilómetros de Casupá, y su embalse asegurará capacidad de 118.000.000 de metros cúbicos de agua, el doble que la represa de Paso Severino.

Estos son los consorcios interesados en la obra:

CWE (China International Water & Electric Corp)

CCCC-YREC-IMPACTO (integrado por las empresas CCCC Water Resources and Hidropower Construction Co..Ltda.; YellowRiver Engineering Consulting Co-Ltd; e Impacto Construcciones SA)

Consorcio Casupá (Sinohydro10-Gruinor)

Rovella CVC

Espina –Consultora de Riegos S.çA

Consorcio Constructor de Presas Uruguay (Traxpalco- Berkes y Toniolo Busnello)

Teyma Constructora y Conconcreto SA

CMC-Pietroboni

Para Ferreri el interés de grandes empresas en esta primera instancia permite prever un escenario muy competitivo para marzo, cuando se lance la licitación pública internacional que será adjudicada sobre fines de 2026. El jerarca estimó que la obra comenzará en 2027.

Paralelamente, informó que la empresa estatal mantiene reuniones “mano a mano” con los 37 propietarios de 102 padrones que están involucrados en la construcción del complejo hídrico. Ferreri explicó que esta etapa se desarrolla “con sensibilidad y abordaje social”, atendiendo cada caso de forma particular.

“También están las necesidades del pueblo y cómo impacta positivamente la obra en la localidad. Hay que mitigar los efectos negativos y potenciar los positivos”, señaló.

En ese sentido, afirmó que hay necesidad de mejorar el sistema metropolitano de producción de agua potable y, por ello, la empresa también avanza en la reconfiguración del proyecto Arazatí, que permita concretar una nueva planta en Aguas Corrientes, para producir unos 200 mil metros cúbicos diarios extra.

“No hay que entrar en falsa dicotomía, entre una nueva planta y una represa. Se necesitan las dos obras y vamos a hacer las dos, junto con el suministro de agua potable al Este de la Costa de Oro”, explicó.